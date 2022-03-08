國防部推動14天新制教育召集，外界稱為「史上最硬教召」，但網路謠傳有5種人不容易被教召。國防部長邱國正今天在立法院備詢時駁斥，表示教召一定是電腦選員，若有大小眼且有證據辦到底。

國民黨立委洪孟楷今天在立法院會質詢指出，網路上有謠傳5種人不容易被教召，分別是住太遠、身材體型特殊、名字太特殊不知道怎麼唸、軍事專長是爽缺被志願役占滿、前科犯等，詢問教召是否大小眼。

邱國正備詢表示，如果有人大小眼且有證據的話，他絕對辦到底；教召一定是電腦選員，每年底都會公告哪些人需要教召。