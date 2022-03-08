俄羅斯揮軍進攻烏克蘭進入第二週，一名任職於俄媒的新聞總編輯巴羅諾娃(Maria Baronova)公開譴責普丁的侵略行動後，辭去了她的職位。近期她接受福斯電視台的採訪透露，俄羅斯瀰漫著一股詭異沉默，她認為國家正處於「核戰爭」的威脅邊緣。

福斯電視台(Fox News)昨日(7)報導，壓垮巴羅諾娃辭去俄羅斯媒體「今日俄羅斯」(RT)工作的最後一根稻草不是公司任何形式的對外宣傳，而是她同事在社群平台IG寫道:「如果你現在為自己身為俄羅斯人感到羞恥，別擔心，你不是俄羅斯人。」雖然普丁一直以核武威脅西方世界，但真正讓她擔心的是，普丁的行為正在置俄羅斯於死地，使其成為災難性的目標。

巴羅諾娃清楚知道，任何公開反對克林姆林宮的人都可能處於危險之中，她稱自己非常了解這些人，「他們從不發動威脅，只負責殺人」。身為一個孩子的媽，巴羅諾娃坦言人民要麼逃去北韓，要麼被核電廠殺死，更進一步說道:「如果我確定我們會活很久，那我也不會辭職，不會讓自己沒有工作、沒有收入，但我真的不曉得接下來會發生什麼事。」

"The problem is, I know these people very well. They never send threats, they just kill, so there is kind of [a] weird silence around me, but I really think we’re on the brink of a nuclear war right now. I’m not exaggerating," Maria Baronovahttps://t.co/K0z472Ct9I — Liberty and Freedom ✰ (@TheRd2Freedom) March 8, 2022

一直以來，巴羅諾娃被視為俄羅斯反對派分子，多年前被捕入獄失去當時在獨立電視台(TV Rain)的工作，這是一家以批評普丁（Vladimir Putin）出了名的媒體，她更被外媒評為「最萬眾矚目的俄羅斯反對派人士」。爾後，於2019年進入RT新聞擔任總編輯。

巴羅諾娃認為，有許多俄羅斯人都被洗腦了，他們普遍接受普丁聲稱想清除烏克蘭的法西斯主義，更同意此舉是幫助烏克蘭「去納粹化」。報導指出，類似的想法在國內具十足吸引力，因為俄羅斯人對德國納粹的厭惡根深蒂固。

自24日俄羅斯對烏發動特別軍事行動以來，普丁持續在打擊非官方新聞台，一些獨立媒體、社交平台被迫關閉。對於21世紀唾手可得的消息來源，巴羅諾娃不敢置信國內還有一大票人相信普丁的謊言。然而，現在情況可能有所不同了，巴羅諾娃說道:「俄羅斯人意識到自己逐漸失去工作、車子、蘋果產品等一切，西方祭出的制裁讓人民甦醒了。」