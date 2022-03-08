延宕多時的《菸害防制法》修正草案已於今年1月13日通過行政院審查，立法院3月1日一讀通過，將送衛環委員會審查，其中「禁止電子煙」為本次修法重點之一。CDPA中華辯論推廣協進會今舉辦「菸害防制政策辯論會」，針對「我國電子菸應／不應合法納管」進行正反意見辯論，並邀請陽明交通大學藥物科學院院長康照洲、陽交大藥理學研究所副教授王湘翠、立委蔡璧如等人進行講評。

王湘翠指出，電子煙最早在2003年在中國大陸被研發，作為戒除紙菸的替代工具，2006年正式進入歐美國家，至今已16年，目前研究對於電子煙健康的危害是確定的，無論法規禁止與納管，民眾都應了解電子煙的毒害性和變化性很大。

CDPA創會理事長賈培德表示，為了國家的經濟、健康等公共利益，政府在必要時候會適度限制人民的權利，但這條界線要畫在哪裡、國家介入可以到什麼程度，其中包含了很多討論面向。

正方立場認為，全台已有約500家電子煙業者，更遑論網路上充斥著良莠不齊的商品；電子煙的危害關鍵在於品質不良的電子器具及內容添加物，政府應訂定相關標準來管理，讓民眾避免使用到不良品；反方立場認為，政府應針對可能發生的威脅，採取防患未然的措施，但電子煙的有害物質多達100多種，難以建立檢查標準，應採取全面禁止。

反方代表表示，過去因為科學的侷限性，太多規範都是在亡羊補牢，既然現在已經了解電子煙的危害，為何不及早禁止？社會利益方面，肺癌蟬聯癌症死亡率第一，其中8成和吸菸有關，社會要承擔的外部成本很高，不應打著自由大旗來讓民眾使用電子煙。

正方代表指出，現代社會壓力下，民眾喝咖啡、吃糖等都是成癮物質，國家是否需要介入如此深，這不只是自由，而是包容，雖然尊重國家利益政策目標，但請還給吸菸者可以呼吸的空間。

蔡璧如表示，全台吸菸人口約13％，自己雖然支持無菸環境，但在修法上也希望給已經抽菸的民眾權利，因此她提倡公共場所廣設吸菸區，不僅保障吸菸者，也能夠保護非吸菸者，避免違法吸菸造成更大的危害；同樣地，衛福部如果認為電子煙應該禁止，但不好好管理它，就會流於地下化，對於社會將帶來另一種傷害。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363