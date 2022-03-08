俄羅斯入侵烏克蘭後，部分國際品牌開始撤出俄羅斯，西班牙服飾品牌ZARA和瑞典品牌H&M相繼關閉俄國門市，但日本UNIQLO（優依庫）卻反馳道而行，維持營運。UNIQLO母公司7日表示，不該剝奪人民對「衣」的基本需求。對此說法，有網友直言「禍不及百姓，良心企業」。但也有網友大酸「塔綠班還不快丟掉uniqlo」

在俄烏衝突短期無解下，愈來愈多全球知名品牌被要求要選邊站，也就是要不要加入歐美西方大國為首的制裁俄國行動。全球最大貨櫃船業者丹麥馬士基，日前宣布停止俄國方面的航運作業。同時，美國運動大廠耐吉、瑞典家居用品商IKEA、法國精品像是LV、香奈爾以及愛馬仕，甚至連英國殼牌石油等，也都敲鑼打鼓地宣布自己要加入制裁俄國行列。

法新社報導，經營UNIQLO的迅銷公司（Fast Retailing）創辦人柳井正表示，這場衝突不該剝奪俄國人民對衣服的需求，這是人類的基本需求。UNIQLO目前在俄羅斯有49家門市，自己在俄羅斯的供應鏈與物流運送方面，並沒有受到明顯影響。迅銷補充，衣服是民生必需品，俄羅斯民眾也該有相同的生活權利。不過，所有國家都應該反戰才是。

對此消息，在PTT論壇、Yahoo掀起不少網友討論，有網友表示、「簡單來說就是不願意讓步、不願意談，拿烏俄兩國人民開刀。所謂國際制裁不就是這樣？」、「很支持日本優衣庫的說法，打仗是他們政客的問題，但是百姓是無辜的，被政客與媒體綁架了生活才是世界最可悲」、「塔綠班還不快丟掉uniqlo」、「塔綠班：這是日本祖國的品牌，那就不抵制了」。但也有網友認為「怕市場被中國搶走才是真的」、「商人很現實，只要哪裡有錢賺就往哪去」。