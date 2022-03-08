海山分局贈送女性同仁化妝品禮盒。（警方提供）

新北市海山警分局為慶祝婦女節及推動落實兩性平權宣導，今（8）日由愛妮雅化妝品公司捐助，贈送分局女性同仁化妝品禮盒，感謝女性同仁平日在治安、交通及為民服務工作崗位上的付出與辛勞，並祝福婦女節快樂。

海山分局長周振安表示，今年國際婦女節的主題是「打破偏見」，與警察機關也有密切的關連，隨著兩性平等化，婦女不但在職場上有著顯著傑出的表現，更是家庭中重要的核心力量，特別是警察機關的女性同仁經常要兼顧照顧家庭及治安、交通維護與為民服務等工作，與男警並無差別，其壓力絕不會比男性同仁低，而且女警細心、貼心、溫柔，除擔任執法者外，更必須扮演呵護者，讓被害人有安全感與信任感。

周振安說，女性同仁以溫暖體貼的力量，柔化原本剛強嚴肅的警察機關，讓警察的形象更親民溫和，是警察團隊不可或缺的柔性力量。因此在這特別的節日，與陳總裁共同準備了保養品贈送女性同仁，也祝福在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護轄區的治安。