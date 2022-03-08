司法院人審會8日決議，調派最高行政法院法官兼庭長侯東昇為台北高等行政法院法官兼院長，侯東昇是文化大學法律研究所碩士、政治大學地政學系博士班肄業，資深的行政訴訟法官。

此外，司法院法官遴選委員會法官代表，人審會審定2倍人選，最高法院法官李英勇、台灣高等法院法官林柏泓、台北高等行政法院法官梁哲瑋、嘉義地方法院法官兼庭長周俞宏等14人，交法官票選。