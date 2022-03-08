台北高等行政法院院長換人 司法院人審會決議由侯東昇接任 19:062022/03/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院人審會決議，台北高等行政法院院長由最高行政法院庭長侯東昇接任。台北高等行政法院外觀。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院人審會8日決議，調派最高行政法院法官兼庭長侯東昇為台北高等行政法院法官兼院長，侯東昇是文化大學法律研究所碩士、政治大學地政學系博士班肄業，資深的行政訴訟法官。 此外，司法院法官遴選委員會法官代表，人審會審定2倍人選，最高法院法官李英勇、台灣高等法院法官林柏泓、台北高等行政法院法官梁哲瑋、嘉義地方法院法官兼庭長周俞宏等14人，交法官票選。 立院召委選舉結果出爐 藍綠各八席 去年勞資調解 工資爭議占4成 #法官 #台北高等行政法院 #人審會 #司法院 #院長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀點－代理台電董座 難展改革決心 04:102022/03/08 財經要聞 純網銀拚試辦法人、房貸業務 04:102022/03/08 金融．稅務 捷運上遭阿兵哥「尻槍」射裙子 法官這樣判網友轟：太傻眼 11:282022/03/06 社會 道交條例未施行 藍委：「這是怠惰」提修法 04:102022/03/08 生活新聞 王美花留校察看 曾文生掌台電呼聲高 04:102022/03/05 政治要聞 捐助成立的法扶基金會遭誤導冒用 司法院怒了 18:252022/03/04 社會 安全 可靠 準點 洪孟楷盼政府承諾 04:102022/03/04 生活新聞 她棄律師袍改穿警服背後有洋蔥 一個暖心舉動讓網友讚爆 10:482022/03/08 社會 觀光教父嚴長壽 司法院《趨勢講堂》談翻轉偏鄉 14:172022/03/05 社會 2022誰來做老大》屏東縣長 303不來電 綠營3選將勘災求償搏支持 04:102022/03/05 政治要聞 修法三讀政院還不施行！藍委提修法：逾期未公布自動生效 16:252022/03/07 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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