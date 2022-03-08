大陸設計師網紅「賈姐」時常在抖音分享趣味影片，吸引116萬粉絲追蹤，近日她拍片抱怨去幼稚園接小孩放學，竟被其他家長問「你也來接孫子啊？」，讓今年39歲的賈姐大受打擊，要網友評評理，未料網友一看她的打扮，忍不住嘴角失守：「你不說，我以為你也是奶奶輩的！」

賈姐4日在抖音上傳一支「今天去幼兒園接老二被打擊到了！35歲以上千萬別生二胎！」的影片，說有個50多歲的大媽向她打招呼，開場白竟是「你也來接孫子啊！」賈姐聽了超傻眼，納悶自己明明花了台幣2200多塊燙霸道總裁頭，也砸了9000多台幣買衣服、鞋子，不禁哀嚎：「到底哪裡出問題了？」

賈姐不滿自己花了不少錢治裝，竟然還被誤認為奶奶。（圖／抖音@賈姐）

未料，大部分的網友一面倒支持大媽的說法，紛紛留言：「確實像接孫子的」、「髮型太顯老了」、「我也覺得你是奶奶」、「你這身也確實像五六十歲的人」、「氣質出問題了」、「你太操勞，顯老了」。賈姐5日再度更新影片，表示以為大家會替自己說公道話，沒想到留言區一個比一個狠，自認身為2個孩子的媽，要忙著照顧家庭和經營設計公司，沒時間打理外表也是人之常情，不過經由這次事件，賈姐豪砸台幣3萬6千買保養品，打算減重、換穿衣風格來脫胎換骨。

昨（7日）賈姐又發新片出示身分證，證明自己戶口報1983年、實際出生為1984年，年齡約38、39歲，並以無濾鏡的素顏入鏡，對自己的膚質感到自信，不過還是被網友吐槽：「素顏也像50多，實話實說」、「皮膚好不代表不顯老，身材髮型服裝都有影響」、「你的問題在於長相上，有的人年齡大，長得卻顯年輕，你是屬於另一種，這和美顏濾鏡沒關係」。