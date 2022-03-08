新北市交通局今表示，4月1日起將於新店新和公共托育中心、大豐國小附設幼兒園等9所公托中心和幼兒園的家長接送停車格位，實施智慧化管理，並預計9月前擴大完成全市31所學校附設幼兒園、共249格家長接送停車格智慧化，依學校進出時間不同，禁停時段能停6到15分鐘，非禁停時段則為一般計費，讓家長能安心接送，不用擔心車輛遭拖吊。

交通局長鍾鳴時指出，新北市有很多托老、托幼及托嬰場所，因現有的家長接送區、黃線不敷家長或家屬臨停接送需求，因此交通局於家長接送停車格位建置智慧停車設備，採無紙化收費；而在家長接送的非收費禁停時段，則依接送需求設定允許的停車時間，讓家長安心接送，不用擔心車輛遭拖吊，逾時停車則將違規資料提供警察局取締，讓車格公平分享給更多人使用。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，4月1日起包括新店新和公共托育中心、五峰國中附設幼兒園、大豐國小附設幼兒園、私立菲力中興幼兒園、私立炫媽咪幼兒園、永和永平國小附設幼兒園、中和光復國小附設幼兒園、自強公共托育中心及自強國中附設幼兒園等9處場所共46格家長接送格位將實施智慧化管理，並預計9月前於新北市31所學校共249格家長接送格位擴大實施。

許芫綺說，禁停時段各校多半是讓家長可停車6分鐘，不過有些學校教室離校門口比較遠，會允許停放到15分鐘，強調每個停車格都經會勘過，車位前也會寫明允許停放時間。

交通局表示，新北市路邊停車格從完全的人工收費時代，逐漸朝向智慧路側設備結合無紙化開單管理、資訊平台與行動支付等多元功能，以落實智慧停車多元整合服務之外，未來如道路條件符合，且有增設需求場所，都將導入智慧化服務，打造新北市友善接送環境。