貨代業龍頭台驊控股（2636）董事會8日通過去年財報，每股盈餘達30.03元，其中屬於本業部分為24.3元，業外投資收益為5.73元，營收及獲利均創下歷史新高；董事會也通過分配現金股利13元，現金股利發放率43％，以8日收盤價150元計算，現金殖利率8.7％。

台驊去年合併營收360.4億元、年增138％；營業毛利81.26億元、年增229％；稅後淨利40.17億元、年增604％。

台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品布局，深耕亞洲並以歐美市場為主，去年在疫情影響下，全球供應鏈物流需求大幅增加，營運表現再度攀高。

台驊每股淨值也從27.4元大幅提升至76.5元，原因之一係過去以私募及參與現增取得的陽明公司股票，基於長期投資原則，在帳務處理歸屬在其他綜合損益評價（OCI），並未列入當期損益評價，該評價金額從3.26億元增加至14.65億元所致。

台驊董事會也授權董事長在新台幣5億元內購置不動產，作為擴充營業據點使用，台驊股東常會訂於5月24日召開。