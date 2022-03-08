網通廠明泰科技（3380）去年因供應鏈缺料，再加上IP CAM新案子出現延誤，致全年獲利受到影響，EPS僅來到0.8元，表現不若前年的EPS1.03元，但今年隨著原有事業優化、數位多媒體新案量產，5G今年佔比可望突破個位數，朝二位數前進，明泰董事長黃文芳笑說，今年訂單動能依舊強勁，且明年首季也有部分訂單到手，樂看今年可以重回成長的道路。

因供應鏈缺料，運輸受阻，運費大漲干擾去年的營運，明泰去年獲利下滑，展望今年，黃文芳8日在線上法說會上不諱言，缺料、塞港的問題目前雖已見到改善，但對今年來說，仍會是挑戰。黃文芳強調，目前缺料以主晶片、電源管理IC受影響較大，此部分將會積極和供應商協商，必要時，不排除會導入新零件以降低影響，除了缺料和塞港問題仍需克服外，因地緣政治添加的不確定因素，也會是今年的重要課題。

雖然今年大環境仍有諸多問題待解，不過為重返成長，黃文芳在法說會上，仍提出優化原有事業，增加新市場、新通路、新場域，提供創新的軟硬體服務，以M&A增強能力及增加出海口等四項贏的策略，黃文芳強調，明泰去年獲利雖然下滑，但因優化產品組合有成，推升毛利率逐季走揚，去年全年毛利率16.5％也優於去年的15.6％，達0.9個百分點，「也算達成了對股東的承諾」。