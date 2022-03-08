台南市善化區溪美社區積極進行社區營造，不僅打造糖鐵特色公園、嘉南大圳溪美支線水圳步道，更將一口荒廢的埤塘打造成適合休憩的生態池，成為社區觀光旅遊新亮點，為感謝埤塘主人林華瑞後代子孫無償出借供社區使用20年，社區也將埤塘命名為華瑞生態池。

溪美社區總幹事李志明表示，位於社區主要信仰中心隆安宮前的埤塘，歷史有60年以上，以前是當地小孩釣魚的好去處，埤塘主人林華瑞也曾經迎釣魚業，由於林家小孩事業有成，都不住當地，林華瑞過世後，埤塘就此荒廢，護岸土方有崩落的疑慮，臨路側僅以鐵絲網圍住，也不美觀。

溪美社區陸續申請經費美化社區，去年完成埤塘旁一段水圳步道，為了串連景點，社區再接再厲，透過農村再生執行計畫申請農委會水土保持局補助，獲得800多萬經費挹注，並由市府農業局進行工程整治。

李志明表示，埤塘面積約0.6公頃，原本護岸邊坡較陡，且緊鄰民宅，民眾無法親近。經改造後，池體清淤及土方回填護岸邊坡，護岸邊坡與民宅之間多了約3公尺寬的平坦地毯草步道，且護岸採用生態板樁，有利於水中生物躲藏生活，農業局苗圃也提供數百株七里香及變葉木作為護岸綠籬，使埤塘更美觀。

在生態池及步道設計上，更將隆安宮主祀玄天上帝的蛇龜傳說融入，埤塘清淤整地成一座生態島為靈龜擬態，民眾可走上去觀察池中生態；紅磚雲牆為波浪造型，上黏黑色六角馬賽克表面，為靈蛇擬態。林家子孫看了計畫書後，不僅同意將埤塘無償借用社區使用20年，更從美國飛回台灣，親自簽下同意書，回饋鄉里。

李志明說，生態池還有二期工程待進行，將再打造一座復育螢火蟲的小池，紅磚雲牆也將請社區志工一起以陶藝美化，廟前休憩空間也將再改善，未來生態池可串聯水圳步道、鐵道廊道、善化糖廠景點，成為溪美社區旅遊特色。