台北市杜鵑花節正式展開，大安森林公園之友基金會貼心製作的打卡看板成了小朋友拍照的道具。（陳怡誠攝)

大安森林公園內的開滿五彩繽紛的杜鵑和繡球花，吸引著賞花民眾拍照留念。（陳怡誠攝)

大安森林公園內的開滿五彩繽紛的繡球花，吸引著賞花民眾前來觀看與拍照。（陳怡誠攝)

大安森林公園內的開滿五彩繽紛的杜鵑花，吸引著賞花民眾前來觀看與拍照。（陳怡誠攝)

大安森林公園內的開滿五彩繽紛的繡球花，吸引著賞花民眾前來觀看與拍照。（陳怡誠攝)

大安森林公園內增設幾處可愛的造景佈置很童趣。（陳怡誠攝)

花叢內的笑笑羊成為賞花民眾拍照的熱點。（陳怡誠攝)

大安森林公園內的開滿五彩繽紛的繡球花，吸引著賞花民眾前來觀看與拍照。（陳怡誠攝)

台北市杜鵑花節正式展開，精心打造的大安森林公園「杜鵑花心心」展區，五彩繽紛的杜鵑與洋繡球仰賴的承包廠商細心的維護。（陳怡誠攝)

春暖花開的日常，適合與親朋好友四處走跳賞花，2022台北杜鵑花季3月1日起於大安森林公園、城南台大周邊正式展開。

台北杜鵑花季自2017年開辦，至今邁入第6年，每年春天到來就是台北市花-杜鵑花盛開之際，台北市府皆以大安森林公園為主串聯仁愛路、信義路、新生南路及台灣大學、永康、公館商圈等舉辦一系列花節活動。

而今年以春天、幸福、浪漫為主軸，打造七個賞花點，讓民眾可欣賞的亮麗的杜鵑與洋繡球，公園內增設幾處可愛的造景佈置，很童趣，感覺來

到了森林裡，幻想著看著梅花鹿在草地上奔跑著，杜鵑花叢內的笑笑羊成為賞花民眾拍照的熱點，大安森林公園之友基金會貼心製作拍照打卡看板，並精心打造「杜鵑花心心」展區的花不同於一般杜鵑花只能開2～3朵花，其花苞可一次開出4朵花，除繽紛的杜鵑花外，該園區種植了紫繡、紅繡、妖精之瞳共計四種繡球花，民眾沿著落羽松大道可享受浪漫又夢幻的氣氛。

淡淡的三月天，台北杜鵑花開滿地，趁著晴朗天氣，來到大安森林公園賞花，享受慢活自在的時光。