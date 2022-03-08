春暖花開的日常，適合與親朋好友四處走跳賞花，2022台北杜鵑花季3月1日起於大安森林公園、城南台大周邊正式展開。
台北杜鵑花季自2017年開辦，至今邁入第6年，每年春天到來就是台北市花-杜鵑花盛開之際，台北市府皆以大安森林公園為主串聯仁愛路、信義路、新生南路及台灣大學、永康、公館商圈等舉辦一系列花節活動。
而今年以春天、幸福、浪漫為主軸，打造七個賞花點，讓民眾可欣賞的亮麗的杜鵑與洋繡球，公園內增設幾處可愛的造景佈置，很童趣，感覺來
到了森林裡，幻想著看著梅花鹿在草地上奔跑著，杜鵑花叢內的笑笑羊成為賞花民眾拍照的熱點，大安森林公園之友基金會貼心製作拍照打卡看板，並精心打造「杜鵑花心心」展區的花不同於一般杜鵑花只能開2～3朵花，其花苞可一次開出4朵花，除繽紛的杜鵑花外，該園區種植了紫繡、紅繡、妖精之瞳共計四種繡球花，民眾沿著落羽松大道可享受浪漫又夢幻的氣氛。
淡淡的三月天，台北杜鵑花開滿地，趁著晴朗天氣，來到大安森林公園賞花，享受慢活自在的時光。
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