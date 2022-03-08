台灣極西點的台南七股國聖燈塔4月可望拆除重建。（劉秀芬攝）

位於台灣極西點的台南七股國聖燈塔，燈塔長期受強勁的東北季風吹襲，北面長年積沙，有台版撒哈拉沙漠美譽，是知名打卡點，然因燈塔嚴重鏽蝕有安全之虞，地方爭取重建推展觀光，交通部航港局也編列800多萬預算，預計4月動工，年底可以完工。

台南市觀旅局表示，國聖燈塔與極北的富貴角燈塔、極東的三貂角燈塔及極南的鵝鑾鼻燈塔齊名，稱為「台灣四極點」，國聖燈塔為台灣少見的鐵塔建築，經3次遷址重建於現處，見證了海岸線的變化。

去年在地方人士爭取下，立委郭國文邀集台南市觀旅局、交通部航港局、雲嘉南濱海國家風景區管理處、水利署第6河川局、台江國家公園管理處協議，如何合作改善國聖燈塔整體環境，也獲相關部門支持。

台南市觀旅局爭取到中央經費補助，先整治約100公尺海堤道路，設置扶手樓梯，方便遊客登上海堤道路前往燈塔，並設置「極西藝術地標」，由3層藝術鐵雕所組成，呈現出立體層景之美，增加觀光識別度，藝術地標完成後，已有不少遊客前往拍照打卡。

一名已退休的60多歲單車騎士，為了收集4個極點燈塔，8日特別從西湖騎到七股國聖燈塔，請巡守的海巡人幫他拍照留念。

至於燈塔重建規畫設計，航港局去年底起也多次與地方開會，聽取地方意見。新燈塔設計仍為鋼材結構，維持簡潔黑白色系，並加入地方建議的「極西點」、「七股」意象設計，設立7個日向板與七股地名由來做連結，並增設解說牌，在日向板打動增加極西點意象。

由於燈塔鏽蝕嚴重，未來除了保留底座，燈塔將重新打造，目前工程已上網發包，預計4月動工，估計年底完工，將有8個月的時間沒有燈塔指引服務。地方民眾也希望燈塔防汛道路積沙可以每年清理一次，觀旅局表示，未來相關主管單位也會進行防汛道路清沙，為國聖燈塔及濱海風景區作整體行銷宣傳規畫。