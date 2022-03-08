烏克蘭危機衝擊全球商品市場，市場憂心俄羅斯鎳礦生產，國際鎳價漲破10萬美元，改寫新天價，倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）今天宣布暫停鎳交易。
法新社報導，鎳價創下每噸10萬1365美元的歷史天價後，倫敦金屬交易所發布新聞稿表示：「3個月期鎳價繼續創下空前新高後，倫敦金屬交易所決定至少今日暫停鎳交易。」
鎳價一度漲至每噸10萬1365美元，幾乎是2007年高點的兩倍。鎳價稍後漲勢收斂，最新報8萬2195美元。鎳金屬用於生產不鏽鋼和電動車電池。
OFI資產管理公司（OFI Asset Management）分析師路維（Benjamin Louvet）指出，俄羅斯是全球第三大鎳生產國。
「目前為止，這個國家（俄羅斯）的主要金屬生產商倖免於制裁，但這個產業中，不少公司的老闆是親（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的寡頭。」
「這類制裁衝擊恐不小，因為俄羅斯的出口37%到荷蘭，16%到德國。」
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