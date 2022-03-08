台灣傳統零嘴「跳跳糖」因口中「逼逼啵啵」感受聞名，1名網友說他的妻子日前買來跳跳糖的「糖粉」卻沒有買沾粉的棒棒糖，妻子還他說「晚上你就知道怎麼吃了」，讓他一頭霧水；其他網友則化身老司機解釋這是夫妻間的小情趣「老婆很懂吃喔」、「舌尖上的刺激」。

該男網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的老婆近日買了知名傳統零嘴「跳跳糖」，但老婆只有買跳跳糖的粉，而沒有向店家拿用來沾粉的棒棒糖，原PO看到後一臉疑惑問老婆怎麼吃，老婆則回「晚上你就知道怎麼吃了」，他仍滿臉問號，因此PO出照片問網友。

1名網友說他的妻子日前買來跳跳糖的「糖粉」卻沒有買沾粉的棒棒糖，老婆還說「晚上你就知道怎麼吃了」，讓網友一頭霧水。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少網友紛紛化身老司機，留言笑說「你的棒棒就是現成棒棒」、「舌尖上的感動」、「太嗨了吧」、「老婆很懂喔」、「老婆好棒棒」、「抱歉，隔壁老王感受到了」、「懂吃懂吃！晚上叫她姐姐」、「懂玩，不要洗等螞蟻來」、「當然是塗在棒狀的地方啊」、「你不要知道太多」、「晚上你的棒棒糖，就會跳跳跳了」。

據悉跳跳糖是一種碳酸糖果，主要成份為糖、乳糖、玉米糖漿與調味料，當它在嘴中溶化時會產生氣泡，製造出特殊口感；原PO的妻子將透過跳跳糖增加情趣，先前Dcard上就有網友曾嘗試過此方式，當下女方口中有「逼逼啵啵」聲響，但男方卻沒有什麼感覺，反而多了「顆粒摩擦感」。