網通大廠明泰科技（3380）8日舉行線上法說會，會中公布去年財報。經結算去年合併營收278.62億元，較2020年同期減少13.4％，明泰指出，主要因2021年持續受到缺料問題影響。惟毛利率16.5％仍較去年增加0.9個百分點，主要係產品銷售組合變動，進而提升整體毛利率表現，不過因營收規模縮小，去年稅後淨利5.4億元，歸屬母公司業主淨利4.34億元，每股盈餘0.8元仍小輸前年的1.03元。

明泰董事長黃文芳指出，2021年明泰區域都會網路的產品線占比從27％增加至32％，主要係該產品線受缺料衝擊較小，維持穩定出貨，致整體占比較其它產品線為提升，另外也受惠於AI、大數據等趨勢推動數據流量成長，提升對於傳輸速度的要求，進而帶動數據中心網路建置潮，預期今年整體交換器營收表現將穩定成長；在無線寬頻產品部分，雖受缺料衝擊影響而導致產品營收減少，但產品占比仍是較2020年增加，從43％增加至46％，今年除了原有產品外，也會持續在5G及專網相關領域布局；另外，數位多媒體拓展北美市場有成，將於第二季開始少量出貨。

黃文芳強調，2022年明泰將持續以天羅（4G、5G、6G/低軌衛星）地網（光纖）、神機（邊緣運算伺服器）妙算（人工智慧）為今年成長主軸，以滿足高頻寬、低延遲、廣覆蓋的市場需求。除了成為低軌衛星國家隊的一員，同時也積極布局天羅地網的網路基礎建設，結合國內各家廠商優勢，在最短的時間內將客戶的規格轉化成產品，可加快產品研發時程。此外，明泰作為台灣第一自主技術5G基站和整體解決方案的提供者，同時也是5G國家隊的一份子，不僅具備5G端到端解決方案，軟、硬體設備一站式購足，從5G基站之RU、DU、CU到核心網皆可自行組網，也可因應場域及業主需求做客製化彈性調整，應用於各垂直場域，並成功打入歐、美及日市場。

展望2022年，黃文芳表示，明泰仍會以審慎之姿穩定布局市場，除優化原有事業以及產品組合，在原有通路增加新的產品服務外，同時積極擴張新通路、增加新場域應用，在車聯網的重點將放在4D成像毫米波雷達，並提供創新的5G相關產品服務，拓大雲端管理平台的服務，持續併購補足技術與通路，以期增進獲利能力。