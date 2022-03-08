全聯商品選擇眾多，不論生鮮食材還是餅乾零食都應有盡有，深受不少人喜愛，一名女網友分享，她在全聯買到一款「花生巧克力」，直言「好吃到一塊接一塊，根本停不下來」，讓不少網友看了相當激動，也引來愛好者推薦，「這個看著不起眼，卻好吃到停不下來」。

網友推薦的「花生巧克力」，每塊都包裹著大量的花生顆粒。（圖／翻攝臉書社團我愛全聯-好物老實説）

一名女網友昨（7日）在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享一款「花生巧克力」，一盒裡面有著一塊塊與10元硬幣差不多大小的巧克力，且每塊都包裹著大量的完整花生顆粒，讓她吃完後忍不住大讚，「好吃到一塊接著一塊吃，根本停不下來」。

照片曝光引來不少愛好者按讚留言，「這個看著不起眼，卻好吃到停不下來」、「我先生的必買商品，大家手下留情」、「買小盒不夠吃，一定要買大盒的才過癮」、「這個我不敢買，因為一吃就會停不下來，太恐怖了」、「不敢買了，真的會吃到停不下來」、「花生控的我也覺得不錯，可惜熱量太高，不宜多吃」。

還有老饕分享另類吃法，「建議先放冰箱，冰過之後的香脆口感勝過常溫」、「推薦放2顆在厚片土司上，放入烤箱烤到巧克力微融化，把巧克力抹開後再烤一下」。