台南市安定區蘇厝長興宮要找回消失的天子文生陣。(蘇厝長興宮提供／劉秀芬台南傳真)

台南安定區蘇厝長興宮建廟於1679年清康熙年間，3年1科的瘟王祭是台南市市定民俗，廟方原有宋江陣、天子文生及北管3個文武陣頭，但北管陣已於60年代解散，天子文生也於2001年解散，廟方為了讓瘟王祭內涵更豐富，今年再提出復陣計畫，希望下一科醮典時再現天子文生陣風華。

長興宮管理委員會表示，廟方為傳承瘟王祭文化，辦理醮典文物保存計畫，受地方肯定，但中斷20多年的天子文生陣無法復陣，是一大遺憾。長興宮天子文生成立時間與來龍去脈已無可考，僅知解散前最後的管東師傅為當地王氏家族。

廟方委員王清崎表示，他與妹妹王气每小時候就跟著祖父一起出陣，除了祖父、父親、叔公等人擔任樂手，家裡成員也多會唱曲，後來因為人口老化，樂手凋零，還要從友宮找人來幫忙。

王清崎2010年擔任蘇林社區發展協會總幹事時，曾與安定區農會寫過計畫書，有意申請復陣，當時也找人練了3、4年，但還是因樂手不足，只在活動時出團表演，無法在瘟王祭時出陣。

王清崎說，天子文生以前都是靠口說傳唱教學，連歌詞都是手寫的，曲目有10首左右，希望此次復陣可以從以往的錄音帶、CD編成樂譜。「學唱曲容易、找樂手難」，王清崎說，有詞有譜後找人唱曲不困難，難的是找到後場的樂手。

長興宮也找了港墘仔港興宮天子門生團員黃玉惠協助製譜，並積極在網路上召募對天子文生文化傳承有熱情的樂手，獲得不少民眾支持聲，希望趕快開始組團練習，能趕上下一科的醮典，並將天子文生文化繼續保存流傳。