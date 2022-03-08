桃園之光－台灣標槍好手鄭兆村也到場力挺，期盼帶起疫後振興新熱潮。(蔡依珍攝)

去年11月起跑的桃園購物節，天天抽電動機車、周周抽汽車、壓軸抽千萬好宅，有新北民眾來觀音買房、添購家電，幸運抽中2台電動機車、3隻iPhone，直呼：「中獎率超高！」農曆年前因疫情攪局抽獎暫停，但登錄不間斷，至今已突破116億，市長鄭文燦今宣布9日重啟開抽210餘個獎項和2棟千萬好宅，也加碼百萬，抽萬元住宿券、5000元百貨購物金和日韓機票，希望帶動疫後消費熱潮。

鄭文燦說，桃園購物節去年11月5日起跑，民眾上網登錄在桃園境內消費的發票，單筆滿500元即可得到1組抽獎號碼，滿1000元可得2組，單張發票最高上限為30萬、可得600組，若在桃園購物節特約店家消費更可獲2倍序號，截至7日，發票登錄筆數已達333萬筆、金額更突破116億元。

鄭文燦說，年初受到桃園機場群聚事件影響，1月26日起暫停抽獎，隨著疫情收斂，宣布9日重新啟動抽獎，除原有價值逾千萬的青埔好宅、小檜溪好宅各1間，以及6輛汽車、20多輛電動機車及200多項好禮尚未抽出，還要加碼提供總價值超過百萬元獎品，包括日韓機票、價值萬元的金牌好棧四季住宿券、5000元購物中心或百貨禮券等，去年10月22日至今年3月31日都能登錄抽獎，登錄期限至4月7日止。

經發局指出，單筆發票最高30萬，但每個人名下抽獎序號無上限，有新北家族選擇入籍桃園，去年底到觀音買了2棟房子，並在中壢添購家電，還特別選特約商店，7個家人名下都有上百組序號，年初就幸運抽中2台電動機車、3隻iPhone，直呼：「中獎率超高！」笑說還要繼續認真買、認真登錄，希望再添一棟好宅。

經發局長郭裕信表示，金牌好棧四季住宿券是由觀旅局與33家旅宿業者共同推出的贈品套票，以「城市輕旅行」、「山林秘境遊悠遊」、「文青懷舊時光旅行」及「吃遍桃園美食之旅」為主題，呈現桃園多元觀光特色，每組套票內含4張不同住宿券，總價值超過萬元。每張住宿券還有旅遊資訊QR Code，讓民眾能便於使用、一券掌握好吃好玩好住。

至於機票，郭裕信說，考量邊境慢慢鬆綁，會和贊助業者研擬長效期機票，至少1年起跳，讓民眾也能出國遊玩。