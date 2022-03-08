智庫專家7日表示，為盡快結束烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭，美國和北約（NATO）應向俄羅斯承諾，將在一定期間內把烏克蘭拒於北約門外，換取俄羅斯撤軍、確保烏克蘭現有政府體制維持原狀，並挽救數以千計民眾的性命。

美國陸戰隊退役上校、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問坎森（Mark Cancian）在《富比世》（Forbes）表示，自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已經過約2週的時間，但仍不清楚各方對結束戰爭的具體條件；俄羅斯可能希望將烏克蘭全面納入控制，烏克蘭、美國和西方國家則要求俄方立即撤軍，且不得侵佔任何領土。

坎森指出，雖然西方世界的要求具備十足正當性，但俄軍雖在戰爭初期表現欠佳，遭英勇的烏克蘭人迎頭痛擊，但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）顯然不打算放棄，正投入更多籌碼，繼續自北、東、南進行長期攻勢，且似乎正緩慢但穩定地取得進展。

坎森表示，雖然烏克蘭軍方表現「出乎意料之外地好」但無論軍人或平民的傷亡都不斷上升、城市遭到嚴重破壞，且從長期來看，戰事的前景並不樂觀；就算烏克蘭人願意將俄羅斯拖入長期游擊戰，仍將對該國經濟與社會造成極大破壞；另外，時間拖得愈長，也會增加俄羅斯與北約發生直接衝突的風險。

長期戰爭將導致烏克蘭受到嚴重破壞。圖為遭俄羅斯攻擊的哈爾科夫。（圖／路透社）

因此坎森建議，美國與北約應和烏克蘭協商，由後者向俄羅斯提議，承諾該國在一定時間範圍之內，如10年內不會加入北約；這表面上像是重大讓步，但實際上幾乎沒有影響，因為北約本就還沒準備好將烏克蘭納入聯盟。而在實際讓步上，北約或許能同意切斷與烏克蘭的軍事聯繫，包括原本負責協助烏軍訓練的西方單位等，改由中立國家或承包商接手。

俄羅斯也須退一步，確保現有烏克蘭政體能繼續維持，且尊重該國領土完整，不承認烏東省份為獨立國家，雙方續簽《明斯克協議》，並立即自烏克蘭撤軍，不得留下任何「維和人員」。

坎森認為，普丁政府在長期不滿日積月累下，將無法維持其侵略性外交政策，並可能因內部矛盾而崩潰，而烏克蘭現在需要做的，就是以自身存續為主要目標，降低遭俄羅斯全面佔領的風險，並等待未來談判新協議的時機。