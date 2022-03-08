昨天3月7日俄烏第三輪談判結束，對於雙方停戰沒有重大進展。此次俄羅斯對烏克蘭提出四項停戰條件，1.烏克蘭須停止軍事行動；2.須修改憲法將中立地位入憲；3.承認克里米亞是俄國領土；4.承認烏國東部兩個分離主義區域頓涅茨克與盧甘斯克獨立。我認為，俄羅斯總統普丁態度動搖了，這四個條件比起之前的談判條件明顯變的具體許多，達成可能性變高！

回顧俄烏第一輪談判，俄羅斯總統普丁提出停戰的三大訴求，1.承認俄國對克里米亞的主權；2.烏克蘭去軍事化與去納粹化；3.確保烏克蘭的中立地位。加上俄烏第二輪談判，俄羅斯要求烏克蘭必須銷毀所有威脅俄羅斯武器，前兩次俄烏談判與俄羅斯最新的停戰訴求最大差異，在於減少烏克蘭去軍事化的要求，讓未來的和平協議更顯達成可能，烏克蘭總統澤倫斯基在2月25日也表示願意討論中立地位的可能性。

俄羅斯一開始出兵烏國東部兩個分離主義區域，聲稱烏東地區的俄裔正受到種族屠殺，就如同二戰時受納粹荼害的猶太人，所以俄羅斯有義務出兵保衛，但實際並非如此，世界各國多認為俄現在師出無名，而且戰火還波及到平民，令世界各國開始祭出對俄各種制裁，而且原本俄國期待戰事在3月2日就能結束，卻一直延續迄今，俄國內部原本也以為出兵是要拯救烏克蘭，但實際上不是這樣，反對聲浪也漸漸出現，如今第三輪談判雖無結果，但從俄國的停戰條件變化，可以窺見俄羅斯總統普丁對於戰事拖延的擔憂，以及世界各國經濟制裁對俄的影響，導致現在俄烏和平曙光乍現！

近期台股受俄烏僵持影響，最近3個交易日累積下跌1109點，跌幅達9.3％，或許跟2022年3月3日MSCI宣布，將旗下所有指數剔除俄羅斯股票有關，其中MSCI將俄羅斯股票自新興市場指數中剔除，並將在3月9日收盤後實施。由於現在俄羅斯股票暫停交易，無法將俄羅斯股票售出，所以可能就選擇先賣出其他新興市場的股票，而近期表現最強的台股，就成為選擇的標的，從外資近4個交易日累積賣超逾1700億元，似乎可見其端倪，而明天收盤後正式將俄羅斯股票剔除MSCI新興市場，或許台股賣壓就會減輕了！而台股現在拉回，投資人很恐慌，但是我認為危機就是轉機，因為投資人常常對於股市走向，表現出過度樂觀或過度悲觀，所以投資人現在要屏息以待，只要台海沒有危機，一旦俄烏協議露出曙光，加上台股基本面佳，又有高現金殖利率護體，今年目標2萬點不變！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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