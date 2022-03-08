NHK：巴紐火山噴發 氣象廳調查是否引發海嘯 21:572022/03/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，南太平洋國家巴布亞紐幾內亞馬南火山（Manam），於日本時間今天晚間6時50分左右發生大規模火山噴發。 日本氣象廳正針對這起火山噴發是否會為日本帶來海嘯進行調查。 調查顯示 僅3％女性願意承擔投資風險 調查局旁宮廟委員 頭頸遭雙刀亂劈險死 嫌遭求重量刑 #火山噴發 #NHK #調查 #海嘯 #日本氣象廳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合國人權理事會歷史性表決通過 支持調查俄國違反人權行徑 03:112022/03/05 國際 《國際產業》為了特斯拉 Panasonic赴美蓋新電池廠 09:432022/03/04 財經 工商社論》緩和戰爭引發的物價海嘯 04:102022/03/08 財經要聞 遠見雜誌 展現多元化全媒體風貌 04:102022/03/05 企業經營 台中驚傳命案 女大生因情砍傷室友後輕生亡 16:332022/03/03 社會 全台大停電台電董總雙辭 04:102022/03/04 財經要聞 連3天出包 橋頭地檢署啟動調查 04:102022/03/04 政治要聞 日本首都圈最想居住地區 橫濱高人氣連5年奪冠 13:122022/03/06 國際 台中驚傳女大生砍室友後輕生亡 檢方：須再確認死因 17:302022/03/03 社會 勞部調查：15.9％雇主不願意給防疫照顧假 就算給逾7成不發工資 14:312022/03/08 生活 烏克蘭境內疑有戰爭罪行 國際刑事法院展開調查 10:482022/03/03 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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