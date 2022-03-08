日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，南太平洋國家巴布亞紐幾內亞馬南火山（Manam），於日本時間今天晚間6時50分左右發生大規模火山噴發。

日本氣象廳正針對這起火山噴發是否會為日本帶來海嘯進行調查。

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