軟體大廠訊連科技（5203）受到轉投資玩美移動將於今年第三季赴美SPAC掛牌消息帶動，近期股價劇烈波動，8日應主管機關公告相關財務數字。1月本期淨利800萬元，年減45.86％；單月每股盈餘0.1元。

訊連持股玩美移動36.3％，為第一大股東，玩美移動將與美國上市公司Provident Acquisition Corp.合併，第三季在美國那斯達克上市，合併後，玩美移動價值上看14億美元。而訊連原始成本為3,600萬美元，目前持股玩美移動之價值已達到3.66億美元，帳上獲利逾10倍。

訊連表示，未來經過一年閉鎖期後，將處分部分持股，法人預期將為訊連貢獻龐大潛在獲利。近期訊連股價表現強勢，自3月1日82.6元起漲，至3/4、3/7兩個交易日台股大盤一片殺聲隆隆之下仍然連鎖兩根漲停。惟3/8仍不敵大盤重挫逾300點的跌勢，盤中一度打進跌停，終場收盤105元，跌幅7.08％，成交量3,096張，

不過訊連因為權益法認列玩美移動的投資損失，導致去年帳面上依會既原則認列業外損失，全年稅後虧損新台幣5.63億元，每股稅後虧損7.21元。

訊連表示，玩美移動因為發行特別股，該等特別股在玩美移動財報上依國際會計準則歸類為金融負債，因此，當玩美移動估值上升，也將使得該特別股的價值增加，導致玩美移動需依照國際會計準則規定而認列特別股的帳面損失，連帶使得訊連去年財報也需要認列玩美移動的大額業外損失。

該筆鉅額損失已認列於訊連去年財報，若未來不再增資玩美移動持股，將不會再認列虧損。此外，訊連也表示，去年全年營業利益約1.97億元，玩美移動的損失，非本業營運造成的虧損，訊連本業營運依然穩健，接下來也將積極衝刺業績成長。

訊連表示，以今年本業來看，目前在商業模式上，已成功轉型為SaaS訂閱模式，今年將會以三大成長型業務為營運主要動能，包括PC-Create（B2C）、Mobile App、New Biz，目前營收占比已達到六成，其中更有高達70%的收入來自SaaS訂閱用戶，預期今年業績將與去年持平或成長。此外，2022年也將加大投資於研發創新，擴大潛在市場規模，預期全年營運表現將有望優於去年。