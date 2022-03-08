瀧澤科去年EPS創三年新高 配發現金股利1.5元 19:332022/03/08 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣瀧澤科技去年EPS回升至2.51元，創近3年新高，8日董事會決議每股配發現金股利1.5元，現金股利配發率為59.76％，以8日收盤價30.65元計算，現金殖利率4.89％。 瀧澤科去年大陸市場訂單熱絡，歐美訂單亦有斬獲，8日董事會承認去年財報，去年合併營收回升至29.43億元、營業毛利6.34億元、營業利益1.92億元、稅前淨利2.20億元、本期淨利1.82億元，EPS為2.51元，創近三年新高。 瀧澤科董事會決議每股配發現金股利1.50元，6月21日召開股東會。 佳世達去年營收獲利 十年最佳 集雅社 去年每股賺3.2元 #瀧澤科 #EPS #去年 #三年新高 #創近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 04:102022/03/08 證券．權證 宏達電去年每股虧損3.75元 比2020年少虧快一半 17:032022/03/08 財經 熱門股－華新 多方氣盛波段新高 04:102022/03/08 證券．權證 外資大逃殺 台股重挫 寫6大紀錄 04:102022/03/08 財經要聞 《興櫃股》千附精密去年每股賺4.9元 擬配息4元 08:082022/03/08 財經 豬肉去年出口大減 農委會：國內需求增 04:102022/03/08 生活新聞 《半導體》家登上季、去年獲利齊登次高 去年H2擬配息2元 08:082022/03/08 財經 《半導體》雍智去年寫4高 每股大賺15.5元、擬配息7.8元 17:592022/03/08 財經 鮮活果汁去年每股賺20.94元 擬配息13元創高 17:542022/03/08 財經 海運熱 裕民砸百億造船搶市 04:102022/03/08 產業．科技 遠東新2021年EPS 1.94元 將配發1.5元現金股利 18:042022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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