台灣瀧澤科技去年EPS回升至2.51元，創近3年新高，8日董事會決議每股配發現金股利1.5元，現金股利配發率為59.76％，以8日收盤價30.65元計算，現金殖利率4.89％。

瀧澤科去年大陸市場訂單熱絡，歐美訂單亦有斬獲，8日董事會承認去年財報，去年合併營收回升至29.43億元、營業毛利6.34億元、營業利益1.92億元、稅前淨利2.20億元、本期淨利1.82億元，EPS為2.51元，創近三年新高。

瀧澤科董事會決議每股配發現金股利1.50元，6月21日召開股東會。

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