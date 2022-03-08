中天綜合台36頻道《同學來了》明（9日）晚播出「就算我們再親密再熟悉！這些行為還是別在我面前做！」，邀來熊熊、籃籃、海產及宛宛兒等，分享自己過往哪些行為在另一半面前超「NG」，還可能引起雙方相處上的摩擦。有豐富戀愛經驗的女星熊熊以「說對方家人壞話」來舉例，過去某任男友和她家人聚餐時，不停玩手機還嫌棄家人夾菜的舉動不衛生，讓熊熊氣得直抱怨：「幫你夾菜你還嫌！他希望我愛屋及烏，融入他的生活，但對我的家人卻不是！」

外型活潑亮眼的啦啦隊女孩籃籃，行事作風直接，當眾人都覺得她是「自然派」的女生時，她卻透露自己在面對喜歡的人時其實很做作，因為過去發生的糗事，讓她面對喜歡的人變得非常拘謹，學生時期，她某次下雨天走在走廊上，前方迎面而來的是天菜級學長，她卻當場滑了一跤，因為身穿短裙制服當眾大走光，這時阿Ken一聽：「男生應該會覺得開心啊！」籃籃則尷尬表示：「但我裡面穿的是我哥的四角褲，上面還是有龍有鳳那種，我一摔就被學長目睹龍鳳共舞，我糗到再也不敢跟學長說話！」

藝人海產也分享他的故事，過去曾有女生主動向他獻殷勤，為迎合他的喜好，勉強自己變成優雅有禮，即使海產對她態度不佳，對方也全盤接受，甚至逢年過節發「三節獎金」給他，詭異的舉動讓海產無法理解，直到某天不小心看見對方的日記本意外發現，裡面竟寫滿「五字經」，對自己委曲求全的行為其實近乎崩潰，只好靠這種方式抒發，來賓聽聞後紛紛驚呼：「太荒謬！」更多精彩內容就在每週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。