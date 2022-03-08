每年生產1,500萬個專業座墊、全球自行車坐墊大廠-維樂，自2015年開始推出中國傳統十二生肖系列座墊，從可愛羊耳、孫悟空、雞尾水墨畫、黃金獵犬、活力野豬、飛毛腿鼠、奔騰野牛，款款備受好評，引發收藏生肖坐墊的熱潮。今年虎年，維樂發表了「夜光虎」與「布老虎」兩款虎年生肖限量坐墊，吸引車友們的目光！

中國古老傳說中，玉帝派老虎到凡間鎮壓惡獸，約定每勝一次就在老虎額頭作記號，老虎連勝四次，玉帝便畫了四筆，變成十分威風的「王」字。從此，老虎統管百獸，成為百獸之王！

老虎雄霸山林，因此，維樂特地選用專業系列SENSO的「Edge 158」(VL-3593)登山車坐墊，讓車友可以騎虎縱橫山林。

今年兩款虎年坐墊各有特色，喜愛夜騎的車友們不能錯過威猛的「夜光虎」，坐墊上滿佈花草樹葉，還有明年生肖的白兔提前現身，狂奔狩獵狀的老虎特別採用夜光材料，只要在光線昏暗處，老虎就會週身發光，展露王者光芒。

另一款充滿童趣的「布老虎」設計，則來自老虎能驅邪避災的說法。古時候，人們會送手工縫繡的布老虎給剛出生的孩子，給孩子戴虎頭帽、穿虎頭鞋，求趨吉避邪，吉祥平安。這款「布老虎」坐墊，用刺繡工藝精心繡上七隻布老虎，「Lucky 7」幸運數字富含祝福之意，希望騎者旅途平安，而「王」字則代表百獸之王。

維樂表示，虎年生肖坐墊有許多特點，例如適合山地車或電動登山車上。因應電動車重量比傳統自行車更為沈重，坐墊內建I-Carry隱藏式把手，讓騎者可輕鬆地提起並移動電動自行車。

此外，維樂運用獨家研發的AirForm超強吸震發泡，與其他PU發泡材質相較，可增加30％吸震能力，具有舒壓、高支撐、不聚熱的特性，且不易隨溫度改變而降低支撐性。

維樂表示，先進的Atmos Shaping「大氣成型技術」把座面嵌入底殼，隱藏原來的接縫，達到百分百防水，讓外型更加炫酷；採人因工學設計，尾端微翹符合騎行姿勢，中間微低的凹槽設計，可減少私密處壓迫感。表面特殊止滑層，在上坡路段可防止臀部滑動，避免踩踏時重心移位。轉向輔助設計，在高速過彎時，底殼可貼合人體輕微擺動。

另外，「懸臂式避震系統」懸架而起提供舒適的減震效果並保持靈活性；玻纖底殼具較強的抗變形能力，保持長期不變形。鉻鉬鋼弓，經多種強度測試，具良好抗沖擊性。

為方便粉絲收藏生肖坐墊，向來以B to B模式營運的維樂，特地在官網（www.velosaddles.com）販售這兩款虎年坐墊，方便車友購買。虎年生肖坐墊採限量發行，喜愛收集生肖坐墊的粉絲，先搶先贏！