去年以EPS5.14元寫下獲利新高的普萊德科技(6263)今年營收續揚，累計前2月營收仍較去年同期成長逾二成，淡季不淡的首季表現，成功為今年營收再創高墊基。

普萊德今日公布2月營收，單月營收達1.06億元，雖較去年同期成長8.21％，然因工作天數減少，表現仍不若元月的1.24億元，呈月減14.61％。

就累計營收言之，普萊德今年1至2月累計自結合併營收為2.3億元，仍較去年同期成長20.41％。

看準5G普及，將帶動高速無線通訊需求，普萊德也跟進展開Wi-Fi 6無線網路基地台相關產品的佈局，推出包含工業級Wi-Fi 6 無線網路基地台IAP-1800AX和IAP-2400AX，及商規嵌壁式 Wi-Fi 6 無線網路基地台WDAP-W1800AXU，普萊德指出，普萊德強調，今年推出的新品均支援最新802.11ax無線技術，傳輸速率高達1.8Gbps 到 2.4Gbps，具備無線WPA3加密，以及波束成型(Beamforming)特色，強化無線傳輸效能和資安保護，不過，主攻的市場不同，其中IAP-1800AX和IAP-2400AX聚焦的是工業用市場，所以產品特別配置了IP30外殼，可以耐攝氏零下40度至高溫75度寬溫範圍運作，可為工業控制領域、智慧交通等嚴苛環境提供安全、高效能的長距離無線通訊。

至於WDAP-W1800AXU鎖定的則是商用市場，主打8.6cm見方精巧外型，設計內嵌於室內標準插座電力盒，易於融入室內空間，相容802.3at PoE+ 標準，管理者輕鬆透過PoE交換器遠端啟動或關閉PoE電力，同時也提供Type-C USB充電功能，適用於智慧家庭、酒店及其他公共空間。