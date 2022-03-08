樂天女孩「Rakuten Girls」人氣成員林襄，擁有甜美外型和32E傲人身材，去年加入啦啦隊後，人氣水漲船高，IG已有超過百萬人追蹤，前陣子推出實體寫真書《與你襄遇》，更是大受好評，連高中生都不敵她的魅力，在上課時偷看，讓她也忍不住直呼「同學們，好好上課」。

林襄近日在IG轉發粉絲限時動態，只見有男高中生在上課期間，看似認真翻閱課本，沒想到卻被同學抓包，課本裡面夾了林襄的寫真書，讓林襄看了也轉發並回了3個哭笑不得的笑臉。

男高中生上課偷看林襄寫真。(圖／取自IG)

另外，還有粉絲表示「今年學測數A太難，決定午休惡補一下」，沒想到學測總複習講義下面，也藏了林襄的寫真書，讓林襄也忍不住笑回：「同學們好好上課」。

林襄的寫真書有各種不同風格，但不變的是火辣身材都遮不住，凹凸有致的火辣身材，性感指數破表，去年推出數位版，不僅奪得暢銷榜Top1，也是首度闖入銷售冠軍的寫真集，今年年初再推出實體版，預購也幾乎被搶光，緊急再版仍供不應求，人氣相當旺。

去年2月才加入「Rakuten Girls」的林襄，嬌小甜美的外型下，有著傲人E奶，讓她人氣扶搖直上，成為新一代啦啦隊女神。