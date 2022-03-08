台南新藝獎10周年，台南市長黃偉哲邀請民眾前來台南感受這場藝術盛宴。(曹婷婷攝)

「台南新藝獎」邁入第10年，10年來成就無數藝術新秀在夢想的舞台發光，今年從近400件公開徵件，選出10位新藝獎得主，同時也邀請15位歷屆得主，同步在10家畫廊展出藝術創作，更首度推出3款只送不賣的聯名商品。文化局長葉澤山表示，下一個10年期許能引領年輕藝術家面向國際。

「台南新藝獎」以「尋找下一個藝術新星」為發想、「藝企媒合」為宗旨，讓40歲以下的年輕藝術家，得以直接對接市場，也能被市場看見，雖然沒有獎金，但10年來吸引2500人徵件，更是許多年輕藝術家憧憬的舞台。

28歲蔡沛倚說，能夠入選台南新藝獎，是她目前遇到最美好的事，這個圈子的人都嚮往這個舞台，即使沒有獎金，但曝光度及能見度高，比獎金更值得期待。

弎畫廊展出藝術家陳漢聲作品。(曹婷婷攝)

台南新藝獎10周年，邀請民眾前來台南感受這場藝術盛宴。(曹婷婷攝)

本屆策展人林平以「森林的祕密－台南新藝獎的苔蘚說」為題，回顧台南新藝獎10年來的軌跡。林平指出，「台南新藝獎」發展至今，愈來愈受到各界長期關注，在於它從獎項前的媒合，乃至得獎後持續推廣，對於得獎藝術家來說，提供了學術發展外的市場體驗，刺激藝術生態生長、消費與循環。

葉澤山表示，台南新藝獎改變了藝術在城市中的角色，觀者也真實見證新銳藝術家的成長茁壯。他說，以前年輕藝術家少有機會被看見，台南新藝獎讓藝術經理人、藝廊直接面對年輕藝術家，形成一個共好的生態鏈。

他說，邁入10年也開始構思下一個10年，目標是面向國際，讓藝術家不只在台灣被看見也能走出去，另也希望引進國外策展人，將台灣優秀的新銳藝術家推上國際。

今年除展覽也規畫多場小旅行、工作坊及座談，更首度與在地店家聯名，推出10周年主題，3間聯名商家皆特別為新藝獎開發特製專屬商品，台南市長黃偉哲今天也與參與藝術家於弎畫廊舉行記者會，邀請民眾來台南展開藝文殿堂小旅行，體驗台南多樣藝術風貌。