今年甫掛牌的LED新兵弘凱（5244）去年度財報優預期，歸屬母公司業主淨利達3.05億元，年增47.34％，全年賺逾半個股本達5.05元，順利創下歷史新高紀錄，弘凱仍看好今年營運，法人預估其今年營收有望成長20％，在股本因上市略有提升之下，2022年獲利仍有機會挑戰半個股本。

根據弘凱公布的財報，2021年營收12.42億元，平均毛利率、營益率達47.5％、27.15％，「雙率」均維持水準，在LED產業中為罕見高毛利廠，累計2021年歸屬母公司業主淨利達3.05億元，以增資前股本6.04億元計算，每股稅後純益5.05元。

LED產業上下游均有陸資追兵，2021年在中美貿易戰下，各大LED廠財報均有所起色，弘凱為LED封裝廠，因結合IC的獨特營運模式，轉型為方案解決商，切割出自己的利基市場，自己開IC的需求，也與不少大陸新創公司建立關係，去年財報成為近幾年少見超過5元的LED廠，也超越mini LED龍頭廠富采的3.21元。