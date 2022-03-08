長榮2月營收歷史次高 20:072022/03/08 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （長榮今年2月合併營收創歷史新高。圖／長榮海運提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）今年2月合併營收達553.05億元，為歷史次高，因2月工作天數少於1月所致，月減2.7％，不過仍繳出年增86.66％的好成績。 長榮今年1月合併營收為568.41億元，為歷史新高；累計今年前兩月合併營收為1,121.46億元，年增93.14％。 維田2月營收續強 連9月創同期新高 瑞智前2月合併營收 創同期新高 #長榮 #歷史次高 #合併營收 #月營收 #合併營收達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普萊德科技前二月營收續增二成 為今年營收再創高墊基 19:422022/03/08 財經 不甩工作天數銳減 晶睿通訊2月營收雙成長 17:262022/03/08 財經 瑞昱聯詠 2月營收同期新高 04:102022/03/08 證券．權證 鈺齊自結2月及前二月合併營收 均創同期新高 15:342022/03/08 財經 《光電股》電子標籤貢獻 華宏2月營收寫8年同期高 18:112022/03/08 財經 和潤去年獲利創新高 擬配息4.2元 20:132022/03/08 財經 《半導體》2月營收雙衰逾2成 十銓發動漲價 08:082022/03/08 財經 揚秦2月營收1.2億元 創歷年同期新高 15:102022/03/08 財經 《航運股》台驊投控2月營收寫同期高 Q1獲利拚年增 18:102022/03/08 財經 《半導體》應廣2月營收1增1減 Q1淡季不淡 17:582022/03/08 財經 英特磊2月營收6,916萬元 年增逾7成 17:322022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。