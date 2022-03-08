長榮（2603）今年2月合併營收達553.05億元，為歷史次高，因2月工作天數少於1月所致，月減2.7％，不過仍繳出年增86.66％的好成績。

長榮今年1月合併營收為568.41億元，為歷史新高；累計今年前兩月合併營收為1,121.46億元，年增93.14％。