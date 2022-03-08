烏克蘭戰事進入第13天，平民傷亡、難民急速加劇，對於是否有可能停火，各界都很關注；俄烏兩國代表7號再度談判，俄羅斯則對烏克蘭提出「中立地位入憲」、「烏克蘭須停止軍事行動」等四項停戰條件。俄羅斯也提議，就人道走廊進一步簽署協議，加開4條人道走廊，但遭到烏克蘭強烈反彈。對此，宅神朱學恒分析認為，被侵略的烏克蘭，沒有贊同開設人道走廊，是讓他覺得最奇怪的一件事。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）對烏克蘭提出四項停戰條件，包括烏克蘭必須承認「克里米亞是俄國領土」、承認「烏國東部兩個分離主義區域頓涅茨克與盧甘斯克獨立」、修改憲法將「中立地位入憲」以及「烏克蘭須停止軍事行動」，只要烏克蘭點頭，俄羅斯就會立刻停火。

此外，俄羅斯也提議，就人道走廊進一步簽署協議，加開4條人道走廊，讓猛烈砲擊下的大城居民撤離，不過走道的終點不是俄羅斯，就是白俄羅斯，烏克蘭強烈反彈。烏克蘭副總理韋列休克：「這種情境下開設的人道走廊，不可接受。」

宅神朱學恒8日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，第3次和談沒有重大進展，但是澤倫斯基做出讓步，稱願談「非北約模式」，而過去澤倫斯基才把「加入北約」這件事修憲入憲，為何會突然出現這種轉變，是很詭異的事。且整個和談讓他覺得最奇怪的一件事是，被侵略的烏克蘭，卻沒有贊同人道走廊，此外，過去一直在吵的爭議就是，人道走廊是不是有偷埋地雷的問題，而澤倫斯基態度直轉直下，是否跟美國今年底要期中選舉，以及法國總統馬克宏今年也要選連任有關？

宅神續指，尤其是西方民主國家，特別是歐洲究竟能承受多久通貨膨脹、天然氣、石油大漲，甚至占全球3成產量的俄烏所產小麥價格也飆漲，若持續下，糧食危機不是不可能發生的。