14天不休假、白天出操8小時、晚間操練2小時的「史上最硬教召」已於5日開跑，10年前當過職業軍人的女網紅「工業凱C」分享關於教召的4大秘辛，引起網議。

工業凱C 6日在臉書表示，很多人都很好奇教召到底怎麼抽的，為何有些人連續好幾年都中籤，有些人一輩子都沒被抽到？工業凱直言：「根本沒有所謂的電腦抽籤，我們完全看誰順眼選誰，但因為被選來的人會很不爽，所以我們都推給電腦選的，以免被打。」至於去年被選到的人今年還是容易中籤？工業凱爆料：「因為我們都拿去年學長的舊資料出來改啊！」

除此之外，工業凱C還透露這5類人不容易被教召，分別為「住的太遠」、「身材體型特殊」、「名字字太特殊大家不知道怎麼念」、「軍事專長是爽缺已經被志願役佔滿了的人」、「前科犯」，而女孩子規定是要被教召，但基於以上三點，應該沒人想找自己的麻煩，「想像如果你們單位參一與找了一個女生教召員近來，其他人要特別安排她的起居、找合適的裝備。他不被白眼到死？」

許多男網友看完恍然大悟，紛紛留言：「八年四次召完之後，會發現每一次都是同一批人」、「終於解開我多年來的疑惑」、「不能同意你再多了」，但也有人質疑：「就算要畫唬爛也要有點貨吧……女生要不要＂被＂教召，退伍的時候就會問妳個人意願了……至於男生，問個屁……全部都有機會」。

對此，工業凱C昨（7日）再PO新貼文表示，當年退伍時選擇保留後備軍人身分，萬一自己在公平公正的情況下中籤，會甘願進去操練14天，更笑說會拿教召令打卡自拍，「但我想上篇文章會勾出那麼多人回應、媒體報導，就是有很多人待過的部隊還是跟我一樣用『人治』的方式在選員，所以心有戚戚焉。」