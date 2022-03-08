俄烏大戰仍在持續，俄羅斯空軍近日遭到烏克蘭防空火力痛擊，連駕駛Su-34戰機的王牌飛行員克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）都遭肩射飛彈擊落而被俘，引發各界關注。前雄三飛彈總工程師張誠分析，俄軍的這架戰鬥機可能是被烏克蘭用前蘇聯製的肩射防空飛彈針-1(Ігла-1)擊落，他還指出，俄軍這次犯了2個大忌，一是自認為掌握制空權，二是未使用精確制導武器。

張誠今天(8日)在政論節目中《新聞大白話》表示，這架被擊落的蘇34上面掛載的炸彈是FAB500航空炸彈，這是500公斤級的炸彈，威力大概是普通手榴彈的1千倍，但這款炸彈至少有50年以上歷史，不是新的。

張誠指出，俄羅斯也具備精準打擊武器，但卻使用這麼舊的炸彈進行轟炸，這就導致飛行員要低空飛行投彈。而在網路流傳的影片中，這架飛機後面有兩條煙，是飛行員發現被地面攻擊後發射火焰彈企圖擺脫飛彈攻擊，這是正確反應，「但因為太低，距離太近」。他認為，如果烏軍方面使用的是刺針飛彈，刺針的射程約4.5公里，設高4公里，在這麼近的地方，飛行員可能來不及反應就被打下來。

張誠分析，烏克蘭用的是針-1飛彈，「這也俄製的」。而這款飛彈的來源可能有兩個，一是前蘇聯時期留下來的；二是有媒體報導，是來自德國的，德國曾送一批武器到烏克蘭，被人家嫌太舊，如果這條新聞屬實，打下蘇34的飛彈是俄製的，可能是以前東德參加華約時獲得並留下來的。

不過，張誠也說，戰爭開始的時候德國說不援助，為什麼經過14天這些武器已經到前線？張誠發現，這架蘇34是在切爾尼戈夫被擊落的，當地的烏克蘭軍隊還在奮戰，俄軍沒有有效佔領，且犯了2個大忌，俄軍認為掌握制空權，所以飛這麼低，且俄軍竟然沒有精準打擊武器，「信心太強，驕兵必敗」。