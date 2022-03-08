台鐵公司化議題如火如荼，政院版及工會版台鐵公司條例各自於3日、7日釋出，但雙方溝通一直不順。立委邱臣遠今（8）日邀請官員、學者、立委及台鐵2個工會舉行公聽會，交通部強調政院版條例「已經是是中央行政機關最大共識」，台鐵企業工會則怒轟「要錢沒錢、要人沒人、火車照跑」；台鐵產業工會指出近日內部會議，主管竟以「要公司化了」為由而不討論各類事項。

鐵路工會全國聯合會基隆分會理事長游東巡會前受訪表示，工會認為台鐵改革是一場騙局，只是覬覦台鐵的精華土地：「七堵前台鐵的地，不知為何變成建設公司蓋房子；台北機廠要我們遷到富岡，說要給400億，結果錢也沒給！」從以前到現在，台鐵要錢沒錢、要人沒人，火車卻得照跑，這幾年有沒有減過一趟車？不但沒有，逢年過節反而更多加班車。

交通部政務次長胡湘麟表示，政院版台鐵公司條例看似短短23條，但都是跟中央財主機關做了很大溝通才提出來，「這個（政院版）條例是中央行政機關最大共識。」

台鐵局長杜微表示，台鐵安全改革是早於公司化進程，包括風險監督管理、SOP訂定、司機員考核等都由他親自主持；每3個月也對外報告安全改革成效。「安全改革並不是等到公司化推動之後才進行；我們已經就台鐵既有架構盡全力推動安全改革，但公司化也是增加效率的很重要一環。」

台鐵產工監召張育豪、理事王俊翔表示，現在母法草案出來了，但是攸關員工權益的16個子法是甚麼內容，產工完全不知道；王俊翔並說，台鐵4千多億債務中的長期債務跟遞延債務，其中包括因為鐵路地下化、高架化或是偏遠車站而產生的虧損，「這些債務本來就不是台鐵該揹的，是政府給的任務，現在政府承接這些債務，卻好像是恩賜？」且近日內部會議，主管還以「要公司化了」為由而暫緩暫延各類不用公司化也該做的討論。

台鐵工會基隆分會一位王姓員工表示，工會不怕改革，但交通部不尊重專業，鐵路美學有意義嗎？到處做地下化，電費誰出？未來台鐵用自己的地要付租金，高鐵台北車站怎麼不跟它收租金？最基本的事情都沒跟員工講，就說員工以後可以拿4萬4，「我們這個部門是做便當的，最賺錢了，但整個部門都約聘，沒人拿4萬4。」

一位台鐵42年老員工憤怒表示，台鐵繁華過，但高速公路、高鐵拿走台鐵精華路線，台北車站4個月台被捷運淡水線拿走2個月台，「我們還有一點土地，你們就來蹭了嗎？」場面火爆。