俄烏戰爭牽動全球局勢，是否會間接影響台海問題也成為焦點。國民黨立委林為洲今天(8日)質詢行政院長蘇貞昌，問「飛彈來襲怎麼辦」，未料蘇貞昌當場「石化」，愣在原地10秒，不知該怎麼回答，國防部長邱國正見狀上前解圍，對此不少網友幫蘇貞昌回「拿掃把啊」，讓全場笑翻，直呼又是迴力鏢。

林為洲問蘇「防空警報響了，3分鐘後飛彈打過來，國軍要保家衛國，那民眾該怎麼動作」，蘇貞昌似乎完全沒想到會被問此題，當場愣住，與旁邊主計長朱澤民大眼瞪小眼，沉默數十秒仍無法回答，邱國正才趕緊上前代答「就地疏散，萬安演習就是為這時準備的」，化解危機。

消息傳至PTT八卦版後，許多鄉民紛紛幫蘇貞昌回答：「拿掃把啊」、「掃斗已就位」、「蘇貞昌不是很會隨堂小考嗎，怎麼自己遇到就GG了」、「他比較關心醫院有幾個車位」、「應該會先去清點行政院有多少車位」，更有人酸：「這種問題不是高官需要思考的」、「人在國外 勿擾」、「真到那時高官早就已經在飛機上了，誰還跟你平民避難」。

「掃把說」出處要回到2019年，蘇貞昌當時備詢，被問到兩岸開打他會不會站到第一線，對此蘇霸氣回應：「有隻掃把我都會拿起來跟他打，絕不投降，就算自己已經70多歲，沒武器也打到底」。