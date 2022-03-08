隨俄烏戰爭自2月底開戰，也為國際經濟情勢增添變數。財政部統計處長蔡美娜8日指出，從進出口的角度來看，俄烏戰爭對台灣短期影響較小，主要是我國出口到俄國與進口俄國總額占比較低。

我國近三年對俄每年出口總額約10.2～13.2億美元，僅占總出口0.3％，台灣對俄出口多以資通訊產品（27％）、機械（20％）、基本金屬品（14％）為主。

依照台灣廠商數而言，我國每年出口廠商約7.37萬家，其中涉及對俄出口者約3,261家，約占4.4％。

進口方面，我國2021年自俄國進口規模約50億美元，約六成為礦產品如天然氣、煤等，三成為基本金屬品如鋼鐵、銅，相對出口而言較有可能受影響。

蔡美娜指出，我國進口廠商約24.9萬家，涉及對俄進口者約1,157家、約0.5％，合計進出口廠商並剔除重複者，但我對俄進出口廠商總共4,270家、占1.5％，占比也不高。

此外，國營事業中油原本是主要進口天然氣的台灣廠商，但近期中油順利換約改自他國進口，短期內不需仰賴俄國礦產品。

但長期而言，蔡美娜認為，俄烏戰爭若持續延燒，有可能造成國際不安情緒上升，導致全球消費市場需求下降，進而抑制國際經濟成長，加上各國經濟制裁和俄國反制裁後果也可能導致國際物價膨脹壓力擴大等，可能進一步導致國際金屬品、油品價格劇烈上升，現階段應持續留意其戰況。