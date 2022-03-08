儘管市場似乎消化俄烏戰爭部分，然後續接踵而來的經濟制裁，進一步引發金融市場震盪。投信法人指出，觀察過去，侷限的地區性戰爭並不是股價下跌的必要因素，然而高油價與高通膨勢必造成金融市場有較劇烈修正。

華南永昌投信認為，目前聯準會已釋出將漸進式升息，市場雖對3月升息2碼預期降溫，惟俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，原物料價格上漲致使通膨升溫，根據最新3月預估，美國今年各季通膨年增率已分別由6.8％、5.4％、4.4％、3.1％上修至7.1％、5.8％、4.8％、3.4％，後續若俄烏緊張局勢難解，通膨壓力恐削弱經濟成長力道，近期長短期美債殖利率收斂，顯見市場已開始擔心俄烏局勢對通膨以及經濟成長的負面影響，短線氛圍較不利於成長股評價，宜持續關注。

根據最新3月預估值，台灣今年GDP年增率由3.3％再上修至3.4％(相較今年2月預估值)，主因半導體/5G升級帶動企業獲利上修。其餘區域市場則大多下修，如美國今年GDP年增率由3.8％下修到3.7％，歐元區今年GDP年增率由4.0％下修到3.9％，日本今年GDP年增率由2.9％下修到2.8％。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋表示，維持看好台股仍為此波全球科技升級的主要受惠市場，預期台股今年震盪偏多的看法。

盧彥瑋針對投資策略操作建議，拉升可受俄烏局勢緊張的相關原物料類股以及航運類股，諸如受惠油價上漲的塑化類股、受惠鎳價/鈷價上漲的電池上游材料、鋼鐵類股等，並調降短線氛圍較不利評價的成長股持股比重。

展望後市，雖俄烏戰火延燒增添台股波動風險，但整體科技產業依舊健康以及台股長線本益比評價仍偏低，因此未來待不確定因素逐步緩解後，相信基本面依舊會主導整體股市動向，台股基金仍可長抱，建議投資人採定期定額長線布局，更有效控管風險兼掌握投資契