藝人朱芯儀今天3月8日婦女節度過36歲生日，並自曝罹患乳癌第二到三期，由於年紀輕輕就罹患乳癌，引發外界關注，營養師劉怡里透露乳癌高峰年齡，並提醒肥胖是乳癌的危險因子，有3樣東西應盡量少吃。

劉怡里在粉專指出，根據國民健康署統計，45至69歲是婦女罹患乳癌的高峰年齡，因此提供這年紀的女性每兩年1次免費乳房X光攝影篩檢服務，二親等有乳癌家族史的婦女可提前至40歲，希望可以提早發現提早治療。

至於該如何預防乳癌，劉怡里表示，首先要控制體重，BMI應控制在27以內，因為肥胖是乳癌的危險因子，此外還要減少攝取動物性油脂，包括紅肉、牛油、豬油等飽和脂肪酸高的食物，應盡量少吃，否則容易誘發身體發炎，增加乳癌風險。

劉怡里建議多攝取蛋白質食物，例如魚類、豆類製品，尤其OMEGA-3豐富的鯖魚、秋刀魚、四破魚、鮭魚等，可以降低身體發炎反應；平日還要多吃十字花科食物，例如高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔等，因為裡面的吲哚、硫化素成分，會減少自由基，可降低乳癌發生。

此外，高纖食物也要足夠，因為纖維可以幫助油脂代謝，建議多吃糙米、薏仁、地瓜葉、黑木耳等食物。由於預防勝於治療，建議每天適量食用豆類製品，例如豆腐、豆漿、豆干等，豐富的大豆異黃酮有助於預防乳癌。

劉怡里叮嚀，除了吃對食物，也要選對油，建議烹調時使用不飽和脂肪酸高的「植物油」，例如橄欖油、苦茶油、亞麻籽油等，避開高溫烹煮的烹調方式，減少使用塑膠製品，並記得定期回診檢查。