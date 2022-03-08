俄羅斯總統普丁傳說中的私生女羅佐娃(Luiza Rozova)近期也遭受波及，自從上月24日「生父」引爆俄烏戰爭後，羅佐娃的個人平台Instagram湧入大票黑特對她進行一連串的網路霸凌，近日傳出羅佐娃關閉了帳號神隱好一陣子沒再發文。

Luiza Rozova is reputed to be the daughter of Putin and has deleted her Instagram account, the poor lamb. “Luiza is the daughter of cleaner-turned-multimillionaire Svetlana Krivonogikh, 45, now a part-owner of a major Russian bank, one of the country's wealthiest women.” pic.twitter.com/UuZulcRdHd — Sir Robert Wilson (@Charles03816030) March 7, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，18歲的羅佐娃曾經遭爆料是普丁與一名金融業女富豪愛的結晶，靠著姣好的面貌與自身時尚的絕佳品味，成為社交平台最閃耀的KOL之一。身兼多職的她，除了網美身分，本身還是一位小有名氣的DJ，該帳號已經擁有多達8.4萬名粉絲追蹤。

報導指出，外傳普丁與清潔工出生的克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)，也就是羅佐娃的母親有過一段情，45歲克里沃諾吉赫持有俄羅斯一家大型銀行部分股份，是目前境內最富有的女強人之一。關於兩人私情，當時克林姆林宮曾公開批評媒體過於聳動的報導，不過並未正面回應，至今真相仍撲朔迷離。

外界對羅佐娃的身世議論紛紛，讓她不堪其擾。5個月前該帳號就曾無預警關閉一次，近期又因俄烏戰火延燒，使她的IG平台迎來不少謾罵聲，網友紛紛酸爆留言區:「你是鼠輩嗎?該不會已經躲進地堡找掩護了吧?」、「魔鬼的女兒…」、「快給你爸打個電話，如果他還愛妳，也許可以試著說服他別再殺人了…」還有一名作家稱:「她犯了被動共謀罪，跟德國納粹沒兩樣!」

情婦傳言沒斷過的普丁，只證實了自己與前妻什克雷布涅娃（Lyudmila Shkrebneva）長達數十年的婚姻，並育有兩名女兒。