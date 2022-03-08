富邦金控2022年2月自結稅後淨利158.26億元，累計今年前2月稅前淨利468.42億元，前2月稅後淨利385.89億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.27元。單月獲利、累計前2月獲利及每股獲利，居金控業三項獲利之冠！富邦金控及子公司富邦人壽、北富銀、富邦產險前2月獲利皆創下前2月歷史獲利新高，北富銀2月稅後淨利亦創下單月歷史新高紀錄！富邦金控2月底淨值估值約8,600億元。截至2月28日，富邦金控已取得日盛金控58.62％股權，而富邦金於前2月認列日盛金投資收益2.51億元。

今年初以來，因應俄烏地緣政治風險驟然擴大，富邦人壽1月即以減碼俄羅斯債券部位1.2億美元，減少曝險作為因應。近日俄羅斯受國際制裁逐步升級，信評公司於2月底起陸續調降評級，富邦人壽隨即啟動預期信用損失評估程序，2月份認列預期信用損失新台幣22億元，佔俄羅斯債券會計帳面部位約13％。

俄羅斯債券曝險佔富邦人壽總投資資產約0.5％，皆以美元計價為主，其中超過60％帳列為攤銷後成本(AC)，有部位皆為戰事爆發前、信用表現與展望穩定的時期買入。考量俄羅斯已違ESG投資原則，未來將不新增部位。1-2月先採減碼、提列預期信用損失以為因應，中長期仍將持續減碼俄羅斯部位曝險。