為提供民眾安全便利的「箱配」新取件方式，中華郵政公司續與7-ELEVEN、萊爾富兩大超商合作，繼原本的店寄宅（即超商寄到住家）服務外，自3月7日起，民眾亦可於7-ELEVEN與萊爾富門市購買郵局「3號便利包」包材，封裝完妥後，即可交寄重量不逾1公斤之郵局「3號便利包」郵件至全國2,400多處i郵箱。

中華郵政公司表示，民眾至7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」郵件前，請先於7-ELEVEN「交貨便」網站或萊爾富「線上寄件」網站預填寄件人及收件人資料（i郵箱取件），取得寄件代碼後，再持郵局「3號便利包」及寄件代碼至7-ELEVEN的「ibon便利生活站」或萊爾富「Life-ET」機台操作寄件流程，續持執據至7-ELEVEN或萊爾富門市櫃檯繳納郵資及手續費，即快速完成交寄。

中華郵政公司擁有全國1,299處郵局及474家郵政代辦所，自2019年起陸續與三大超商合作，提供由超商門市代收郵政1、2號便利包至收件人地址服務；自2022年3月7日起，再推出7-ELEVEN及萊爾富門市交寄「3號便利包」至i郵箱及收件人地址服務。當郵件寄達收件i郵箱後，收件人即可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，中華郵政公司期透過企業策略結盟，建構高密度服務網絡，提供民眾更多元便利的寄件通路。

萊爾富指出，即日起，民眾可先上萊爾富官網，進入「萊爾富店到店」的寄件單登錄系統內，輸入相關i郵箱的線上寄件資料，再直接到住家附近的萊爾富門市支付運費，即可將指定的3號便利包，郵寄至全國2,400多處i郵箱，提供消費者一個多元的寄件管道之外，還能確保包裹的安全與使用者的隱私，加上24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，一來可有效提升超商服務的廣度，二來更能擴大超商結合異業服務的深度，並藉由合作互導，創造門市的來客與人流。

尤其面對即將到來的白色情人節，民眾不妨可多加利用萊爾富提供的「店寄i郵箱」新服務，在浪漫佳節前夕，獻給情人一份專屬神祕驚喜，為愛加溫。

依據經濟部統計處今年2月的最新資料顯示，我國零售業網路銷售因疫情加速成長，2021年達4,303億元，創統計發布以來新高，年增24.5％，明顯優於全體零售業營業額年增3.3％，占整體零售業比重為10.8％，與2019年疫情前相比增加3.3個百分點，顯見在疫情與產業趨勢催化下，零售業布局網路銷售力道持續增強。

因應電子商務蓬勃發展，萊爾富攜手中華郵政於2020年8月推出「郵局便利包」服務，讓民眾不僅可在全台萊爾富門市(限有EC服務門市)透過Life-ET機台預購郵局便利包，包含郵局1號(16×28cm橙色，單包50入50元)、郵局2號(23×32cm綠色，單包50入100元)、郵局3號便利包(28×38cm藍色，單包50入100元)，同時還能在超商完成1公斤以內的郵局便利包店寄宅交寄服務。

這次萊爾富與中華郵政再深化合作，推出「3號便利包店寄i郵箱」服務。萊爾富表示，「3號便利包店寄i郵箱」服務是民眾在後疫情時代一個保有個人隱私，又能無接觸配送、避免潛在交叉感染風險的寄取件選擇管道之一，加上i郵箱24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，就如同物流的ATM，能解決許多民眾無法配合宅配人員送件時間的困擾。

即日起，民眾可先上萊爾富官網，進入「萊爾富店到店」的寄件單登錄系統內，點選「郵局便利包寄件」，進入i郵箱「郵局」，再輸入相關i郵箱寄件資料，再印出寄件單貼到i郵箱指定的3號便利包，即可直接到住家附近的萊爾富門市支付運費，將3號便利包郵寄至全國2,400多處的i郵箱，交寄價格不僅完全比照郵局便利包店寄宅的資費，享單件運費特惠價65元(原價85元)，就連寄件時效也與店寄宅服務相同，最快當日寄、後天送達至i郵箱；而收件人可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱取件，只要輸入手機末3碼及簡訊6位數取件密碼，約10秒鐘就能快速領取郵件。

在物價飛漲的今日，「3號便利包店寄i郵箱」服務，不僅大幅提升消費者的便利性，如收件時間變得更彈性，服務範圍也變得多且廣，加上還能避免透過親友或管理員代收，在物流單上大大曝光個資與購物店家、內容物等較為私密的隱私資訊，讓服務更強化升級，提供消費者一個服務高貴、費用不變貴的多元寄取件管道，更強化了超商服務的深度與廣度。

尤其對即將到來的白色情人節，十分適合想傳遞予情人一份神秘的驚喜，又想保有隱私的民眾，不妨可趁此機會多多善用萊爾富提供的「店寄i郵箱」新服務，讓分隔兩地的佳人們，在白色情人節前夕，增添不同的情趣與新服務品質。