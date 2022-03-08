鎳原料漲勢不正常 華新麗華8日傍晚宣布封盤不報價 20:232022/03/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際鎳價8日飆漲到10萬美元之後，回檔到8萬多美元左右，鑑於鎳價漲勢不正常，英國LME已宣布暫停交易了。對此，華新麗華8日傍晚表示，目前國際LME鎳價屬短期不正常波動，華新目前現貨封盤不報價，要等到鎳金屬理性回歸穩定價位才會恢復喔。 受到俄烏戰爭影響，國際鎳期貨價8日狂漲34,058.50美元，漲幅達70％，每公噸一度漲破10萬美元後，又回檔到82,136.58美元左右，是過去從未發生的情況。 銷售力道發威 懷特、美吾華前二月營收同報喜 國際鎳及銅價上漲 華新股價逆勢上漲 #華新 #華新麗華 #日傍晚 #封盤 #萬美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 279萬劑高端疫苗恐過期 網怒轟：浪費納稅錢 19:182022/03/04 政治 熱門股－華新 外資大買多方續攻 04:102022/03/04 證券．權證 台北美福攜手瓏山林蘇澳度假飯店 賣二泊四食住房優惠 21:302022/03/03 生活 疫情、工作天數減少衝擊 華新科2月營收寫22個月低點 15:342022/03/08 財經 鎳價漲破10萬美元天價 倫敦金屬交易所暫停鎳交易 19:402022/03/08 財經 逾279萬劑高端疫苗恐過期 陳時中證實：7月未打完將銷毀 16:572022/03/04 生活 高雄地王北上獵樓 新華開發獲利翻倍 04:102022/03/03 產業特刊 熱門股－華新 多方氣盛波段新高 04:102022/03/08 證券．權證 全台無預警大停電！這幾檔缺電概念股得利 12:222022/03/03 財經 台灣權王－台塑、華新 搭漲價順風車 04:102022/03/07 證券．權證 俄烏衝突 鎳價飆漲111％破10萬美元創新高 16:332022/03/08 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。