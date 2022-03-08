國際鎳價8日飆漲到10萬美元之後，回檔到8萬多美元左右，鑑於鎳價漲勢不正常，英國LME已宣布暫停交易了。對此，華新麗華8日傍晚表示，目前國際LME鎳價屬短期不正常波動，華新目前現貨封盤不報價，要等到鎳金屬理性回歸穩定價位才會恢復喔。

受到俄烏戰爭影響，國際鎳期貨價8日狂漲34,058.50美元，漲幅達70％，每公噸一度漲破10萬美元後，又回檔到82,136.58美元左右，是過去從未發生的情況。