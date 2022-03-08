台中濱海豪華露營區「向海那漾」是一處多元合一的渡假勝地，開幕至今吸引上萬旅人、露友、網美等前來朝聖。業者表示舉辦為期2個月《向海那漾金向獎－創意微電影拍攝大賽》徵件，冠軍總獎金最高 10萬元現金，3月15日起至5月15日創意徵件。

一卡皮箱輕鬆舒適體驗露營樂趣，擁抱大地、星空、陽光與海！業者指出，台中濱海豪華露營區「向海那漾」坐擁中台灣最美遼闊海灘，走出五星級露營旅宿一眼所及就是大海，園區內流通8000坪自然遼闊綠地空間，多元合一的渡假勝地，開幕至今吸引上萬旅人、露友、網美等前來朝聖。

業者表示，為了感謝各地旅人們對「向海那漾」的支持，自3月15起至5月15日止，舉辦為期2個月的《向海那漾金向獎－創意微電影拍攝大賽》徵件，冠軍總獎金最高達 10萬元現金。

來自各地的旅人、攝手們可自訂主題進行投稿，透過鏡頭探索《玩樂向海、紀錄向海、分享向海、傳播向海》，從每一種可能的角度，以觸動人心的創意影音，觀看述說向海那漾的美、生態、地景的故事，拍攝出向海那漾豪華露營的精髓；不論什麼樣的器材，只要能錄影都可投稿，詳情至「向海那漾」官網公告查詢。

台中濱海豪華露營區「向海那漾」舉辦創意微電影拍攝大賽。（業者提供）