阿嬤過世請假PO吃喝照遭主管懷疑說謊，網友竟擲筊取得允筊後拍遺容回傳給主管。（截自臉書《●【爆廢公社】●》）

向公司請喪假卻被發現安排出遊，類似狀況引發正反兩面意見。一名網友分享，阿嬤過世請假回老家，因為幫阿嬤買祭品，順便餵飽自己，還拍照打卡，不料主管看到後，懷疑他喪假請假的，為了提出證明，於是這名網友擲筊取得阿嬤同意，拍下阿嬤的遺容傳給主管。網友超猛絕招，再度引發網友爭論。

一名網友代替朋友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文，表示朋友阿嬤過世請假回老家，因負責買祭拜阿嬤的祭品，就去阿嬤生前愛吃的小攤買，順便把自己餵飽並拍照打卡在自己個版。因為訃聞還沒印好沒有請假證明，主管看到吃喝打卡照懷疑原PO朋友說謊，要求出示其它證明。

於是原PO朋友擲筊問阿嬤可不可以拍祂遺容給主管，獲得允筊後就傳給主管。主管大駡穢氣並說喪事期間不要發美食文，不然公司同仁觀感不佳，不刪文會帶來不良影響。原PO朋友想知道自己有錯嗎？應該要刪文嗎？

這篇文章引發網友正反不同意見，有人認為：「有點過份，將心比心，主管只是請你出示其他證明，那就拿個死亡證明就好，何必如此！」、「有一句話是這麼說的，不打勤不打懶，只打不長眼，家有喪事正常人會體諒，但是拍美食上傳，不能怪別人亂想啊」、「主管好心給方便，但美食照變成隨便的證明，刪了吧！互相體諒才是」、「太多人用阿嬤阿公來請假離職，難免懷疑」、「我認識的人裡還真有請喪假結果跑出去玩的」。

另一派則認為：「你主管破病」、「直接叫阿嬤去給主管托夢跟他說」、「請假回家就是自己時間~主管住海邊嗎？以前沒有地方可PO的時候，難道他要跟著」、「一堆奴欸，請喪假不用吃飯？發在個版老闆跑來靠背才是有病，還一堆人說什麼觀感不佳」、「只是買阿嬤愛吃的美食有什麼不對？不能拍照打卡？誰規定的？」。