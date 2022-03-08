剛畢業的簡姓女子透過臉書找到「稅務助理」工作，沒想到短短2天試用期，竟幫詐騙集團從銀行領走298萬元贓款。為了避免淪為共犯，簡女親自蒐集證據到警局報案，竟遭警方拒絕，最後在議長辦公室協助下才順利報案。高雄地檢署依詐欺罪將她起訴，但高雄地院依通聯紀錄、認定簡女是求職受害者，判她無罪，可上訴。

簡女日前在臉書上發現一名自稱「劉亦菲」的網友、以高雄市鳳山區某家會計事務所之名，刊登稅務助理徵才廣告，私訊後與對方透過Line聯繫，簡女還與對方確認新工作地點、到職時間、所需能力、上下班及加班時間等資訊，對方還回工作為「處理客戶資金款項相關資訊」。

簡女不疑有他，還進一步提供自己的基本資料、身分證、健保卡等資料，「劉亦菲」再轉介一名自稱是事務所經理的「徐明豐」，先是恭喜簡女錄取，接著交代簡女日後要負責「作帳」、「分流」，還得依其指示將提領款項交給「業務」帶回公司。雙方約定簡女第一天上班就直接跑外務，試用數天後再到「公司」報到。

簡女2020年8月27日就照詐騙集團指示，到多家銀行臨櫃或ATM提領款項，每提領一筆贓款就依約透過Line回報手續費和車資，鉅細靡遺，接著再拿著贓款，在銀行附近街角轉交給不明人士。2020年8月28日簡女也同樣上工，持續協助詐騙集團提領款並轉交贓款給車手仍不自覺，前後共計提領298萬元。

直到2020年8月31日約定進公司的日子，簡女傳訊問「徐明豐」「我今天是來公司嗎？」、「因為我去行政櫃臺，好像沒有我的名單」，對方都不回應，簡女才發現受騙，立刻撥打正牌事務所電話和165防詐騙專線求證，才知道自己受害。

簡女得知自己淪為詐騙共犯，帶著一堆求職、提領款、路口監視器編號等資料趕緊到林園分局報案，要求調閱她轉交贓款的路口監視器畫面自保，但遭到警方拒絕。簡女轉向議長辦公室陳情，到小港分局漢民派出所報案才成功。但員警協助調閱相關路口監視器，發現畫面已逾保存時間遭覆蓋。

正牌的會計事務所林姓經理證稱，公司8月時確實有在網路上徵才，簡女確實有在8月底時、親自到公司櫃台求證，櫃台小姐還告知簡女「不在錄取名單上」。

高雄地院審酌簡女保存完整的通聯記錄，核對簡女帳戶及詐騙集團專戶內的金流，認定簡女求職過程已盡力查證，無共同詐欺取財、洗錢、參與犯罪組織嫌疑，判無罪。但簡女是否應負民事共同侵權行為之損害賠償責任，仍可由告訴人、被害人循民事訴訟途徑救濟，全案仍可上訴。