第一金控公告，2月份集團稅後淨利維穩於15.21億元，月增率1.2％，主要係非銀行子公司創造獲利所致，並以證券及創投為最。累計第一金前2月稅後淨利為30.25億元，年減率4.5％，每股稅後盈餘(EPS)為0.23元。

整體來看，銀行因營業曆日較少致單月盈餘下滑，證券因評價獲利增加提高獲利，人壽則是投資利益減少。

第一銀行受農曆新年連假影響，單月獲利降至13.83億元，月減率9.5％。淨利收及淨手收均受到曆日及工作天數較少而影響收益，金融交易利得亦受外匯及衍生性商品損益減少影響致表現不振。覆蓋率上揚至610.13％，逾放比則維持在0.20％，累計前2月稅後盈餘達29.10億元，年增率5.0％。

第一金證券因自營及承銷業務獲利增加致單月盈餘提高至5,417萬元，月增率554.2％，累計前2月稅後盈餘達6,245萬元，年減率71.6％。

第一金人壽因匯兌利益增加被投資利益減少所抵銷，致單月獲利降至924萬元，月減率65.6％，累計前2月稅後盈餘達3,609萬元，年減率47.1％。

此外，因金融資產評價損益增加促使創投單月獲利由虧轉盈。