電子支付歐付寶（6878）公告，將於3月17日登錄興櫃，是全台灣第一家登興櫃的電支公司。歐付寶主要股東為集團母公司歐買尬（3687），持股比例約36.18％，另外集團員工與親屬持有53％。另外則有策略投資夥伴振樺電子（8114）、兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等。

歐付寶是由歐買尬創辦人林一泓成立，至今約10年，是台灣目前9家專營及22家兼營電子支付機構中，首家完成公開發行的電支機構。歐付寶主要業務聚焦多元收款方式，包括如微信跨境收款、台灣國內線下商家POS掃碼支付、QR CODE掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的斗內（贊助）模組。

歐付寶表示，目前提供的支付服務，與競爭對手相比，是業界支援最多縣市政府路邊停車繳費、以及各大公立及私人停車場相關支付收費，同時也提供台電、台北市水費、各項規費線上繳納等。App也內建叫車、支付等服務，同時全台大型連鎖商店、加油站也可使用。

在金融業務方面，歐付寶近期則取得金融機構代碼397，使用者可透過全台所有銀行帳戶，與歐付寶會員進行跨機構轉帳。

歐付寶進一步解釋，任何金融機構只要指定收款行代碼為歐付寶397，個人收款帳號則為手機號碼，公司收款帳號則為統一編號，即可進行即時轉帳。

除此之外，歐付寶亦與台灣各主要銀行均有專線連接，會員可綁定全台99%以上銀行所發行之信用卡進行付款。

展望未來，歐付寶預計將更多電商及企業合作，內嵌更多的服務內容。此外，歐付寶也取得兩項發明專利，能應用於各式交通運輸及支付場景，並可為商家進行量身訂做專用套件，如捷運進出掃碼付款系統，就算使用者於站內失去訊號無法連線，也能順利出站、實體店或電子商務掃碼結帳系統模組、會員綁訂自動繳費扣款等第三方應用模組等等，以滿足商家各項支付情境需求。

此外，歐付寶也已取得金管會跨境支付許可，在註冊並完成申請後，即可使用跨境收款業務。歐付寶表示，將與更多國際支付合作界接後，可大力協助國內廠商積極拓展海外市場。