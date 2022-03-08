HBL決賽記者會大合影。（高中體總提供）

HBL高中籃球聯賽上季4強賽首日交手過的泰山高中、光復高中，冤家路窄地又要在本季HBL 4強決賽首日為了冠軍賽門票廝殺，光復教頭陳定杰拿出去年被逆轉的影片警惕自己和球員，本季晉級路走得驚險卻也運氣十足的泰山高中，則要把握再一次機會衝擊冠軍。

去年HBL 4強總決賽首日，光復高中的領先在最後關頭被追上，並被泰山高中高三前鋒蔡宸綱絕殺、以3分之差飲恨、無緣爭冠，這次以4強頭號種子問鼎決賽，陳定杰8日出席總決賽記者會時透露，這幾天終於拿出去年4強賽影片再看，想給自己一些警惕，當然也提醒球員場上一定冷靜、減少失誤，「要痛就痛一次就好！」

原本去年打完HBL就要繼續到美國挑戰的「最強高中生」陳將双，因為新冠肺炎疫情回台，110學年度賽季前重返光復懷抱，一路幫助球隊再闖4強，連續兩年踏上台北小巨蛋舞台，他笑說：「沒有特別感覺，希望我和隊友（張）俊生之外，學弟們在進攻端能多點開花，改寫球隊HBL最佳名次紀錄。」

衛冕軍泰山高中可是說是最幸運的隊伍，因為除了預賽3戰全勝，接下來複賽2勝3敗、準決賽3勝4敗都是比較晚搭上晉級列車，教頭廖文彬表示：「既然再度來到4強，代表老天爺再給我們一次機會，提醒球員心態擺正、按部就班，希望最後80分鐘的比賽我們可以笑著離開。」

女子組方面，尋求隊史第2次3連冠的淡水商工，總教練陳美莉指出，球隊必須修正之前比賽出現過的籃板、失誤問題，才能增加勝利機會；要與淡商爭冠軍賽門票的陽明高中，主力後衛江子柔左手掌骨裂動刀，屆時更多責任落在張聿嵐身上，教頭李台英開玩笑說，雖然先發陣容少了155公分的江子柔，但由175公分高的鄭莉萱補上，也能提升團隊高度。