俄烏戰爭期間一些支持武統的人呼籲大陸應利用美全力應對俄羅斯之際，趁機以武力拿下台灣，而隨著俄烏戰事未如預期發展，部份大陸媒體已出現冷卻武統激情的言論，指稱「解決台灣問題不能意氣用事」，發展仍是中國目前最主要的目標，冒然武統並非明智的選擇。保持戰略定力，等待時機成熟，才能以最小的代價實現兩岸統一。

《多維新聞》發表評論認為，美國全力對付俄羅斯，可能因而無力顧及台灣，這樣的判斷並不正確。姑且不論和平統一依然是大陸最希望達成的目標，單是看看俄羅斯現在面臨的國際局勢，便知問題沒那麼簡單。

評論說，美歐等西方國家在經濟上制裁俄羅斯，全面凍結其資產，甚至將俄羅斯主要銀行排除在SWIFT（環球金融電訊協會結算系統）之外，導致俄羅斯對外貿易面臨嚴峻挑戰，各種制裁讓俄羅斯遭受空前的國際孤立，其經濟實力原就有限，勢將再遭嚴重打擊。即使在烏克蘭的軍事行動達到預期目標，俄羅斯也會因此次行動付出非常慘痛的經濟社會代價，今後不排除俄羅斯國運將走向衰落的可能。

評論分析稱，如果中國大陸此時真如一些人主張的那樣決心武統台灣，很有可能也會面臨來自西方的全面制裁，這對中國儘快實現國家復興的戰略目標是不利的。雖然，烏克蘭和台灣問題本質上不同，但考慮到中美的結構性矛盾，美國絕不會放棄利用台灣來遏制中國。假如中國決定武力統一台灣，可能會引發與俄羅斯相同的制裁，甚至有可能出兵，盡一切可能來消耗中國，讓中國陷入騎虎難下的險境。縱使最終中國順利武力統一台灣，很可能為此付出慘重代價，並面臨非常棘手的台灣治理問題和人心回歸問題。

評論認為，中國要有應對最壞情況的準備。畢竟，今天中國的崛起大勢來之不易，不可意氣用事，不可斷送。必須認識到，雖然中國大陸已是全球第二大經濟體，但仍是最大的發展中國家，與歐美發達國家相比，在經濟、科技、政治、軍事、文化等各方面還處在相對落後的位置。中國現階段最主要的任務，必然是發展、發展、再發展，至少不再擔心被歐美任意卡脖子、制裁。只有中國大陸足夠強大，未來統一台灣才能夠水到渠成，一帆風順。

因此，評論說，在中國大陸的綜合實力還無法與美國相抗衡時，冒然武統台灣並不是明智的選擇。即使兩岸能夠很快統一，到時美國也會不擇手段地制裁中國。中國已經是美國的首要競爭對手，華盛頓正在想盡辦法阻礙中國復興，自然會把握武統台灣的機會，聯合盟友全力制裁中國。

對中國大陸來說，現在仍是忍辱負重、臥薪嚐膽或者說韜光養晦的時刻。全力增強自身的實力是今天中國的戰略目標，統一台灣應該是中國實現復興過程中水到渠成的結果。只要情況允許，中國大陸還是應該忍耐，保持戰略定力，待時機成熟時，才能以最小的代價實現兩岸統一。一旦中國大陸的綜合實力超越美國，台獨希望破滅，新的轉機就會到來。只要中國實現復興這個根本目標，台灣和大陸的統一便會水到渠成。